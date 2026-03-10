Estados Unidos amenaza a Irán y asegura que este martes será “el día más intenso de ataques”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días, aseguró el funcionario del Gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump en medio del conflicto que mantiene la Casa Blanca con el régimen islámico.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono. En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump “tiene el control del acelerador. Es él quien decide”, confirmó Hegseth. “No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final” de la operación, señaló el secretario de Defensa.

Donald Trump envía ultimátum a Irán: prometió un ataque “veinte veces más fuerte” si no cumple con esta orden

Entre los objetivos del conflicto está la destrucción de la marina iraní, que ha sido atacada con “artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar”, afirmó el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor, junto a Hegseth, hablando sobre los logros que ha conseguido el gobierno estadounidense en Medio Oriente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth habló sobre el conflicto de Estados Unidos con Irán. Foto: AP

Irán ha amenazado con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del golfo mientras dure la guerra. Trump ha amenazado con “muerte, fuego y furia” si Teherán interfiere con las exportaciones de crudo, quien también aseguró el lunes que la guerra “terminará muy pronto”, sin precisar cuándo, aunque Teherán, que sigue lanzando ataques con misiles y drones en el golfo Pérsico, rechazó sus palabras.

Declaraciones anteriores de Trump en el mismo sentido hicieron bajar los precios del petróleo, que se habían disparado, e impulsaron los mercados bursátiles. “Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Florida, consultado sobre la ofensiva iniciada hace 10 días por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Caine dijo que las fuerzas estadounidenses siguen “cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas”, armas que Irán podría utilizar para bloquear el tráfico marítimo como forma de contrarrestar la presión de Occidente contra el régimen.

Donald Trump mantiene la presión contra el régimen liderado por Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

Hegseth, por su parte, acusó a Irán de “mover lanzacohetes a barrios civiles, cerca de escuelas, cerca de hospitales para intentar impedir nuestra capacidad de atacar”, dice. “Así es como operan”, acusó.

Hegseth rehusó dar más informaciones sobre una explosión, al inicio del conflicto, que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab y que, según Irán, mató a más de 150 personas.

*Con información de AFP.