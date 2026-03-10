Irán reta a Donald Trump y asegura que ellos decidirán “cuándo termina la guerra, no Estados Unidos”

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes que ellos decidirán “el fin de la guerra” que su país enfrenta contra los Estados Unidos e Israel desde hace más de una semana. Esto en respuesta al presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que el conflicto contra Irán terminará “muy pronto”.

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, declaró el portavoz de los Guardianes en un comunicado publicado por varios medios iraníes. “La ecuación y el estatus futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”, agregó el portavoz.

Este corto comunicado de parte de los Guardianes de la Revolución de Irán llegó después de las declaraciones de parte del presidente estadounidense, donde aseguró que “esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Florida, consultado sobre la ofensiva iniciada hace 11 días por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Foto: NurPhoto via Getty Images

Trump también dijo que la evolución del conflicto está “muy por delante” del cronograma de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente. De igual manera, el mandatario amenazó además con golpear a Irán “muy, muy duro” si bloquea el transporte de petróleo en la región a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

“No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro”, añadió luego. “Más les vale no jugar a ese juego. Todo lo que tienen se ha ido, incluida su dirigencia”, explicó.

Luego indicó que buscaba una “victoria definitiva” contra el régimen clerical, que el fin de semana eligió al hijo del asesinado líder supremo Ali Jamenei como su nuevo guía.

El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

Trump dijo que Estados Unidos estaba reservando algunos de los objetivos “más importantes” en Irán para posibles ataques posteriores si fuera necesario, incluida la red eléctrica del país. “Los golpearemos tan fuerte que no les será posible, ni para nadie que los ayude, recuperar jamás esa parte del mundo, si hacen algo”, afirmó.

Estados Unidos atacó más de 5.000 objetivos en diez días, entre ellos más de 50 buques iraníes, anunció el lunes el ejército estadounidense. Washington señala que busca destruir las capacidades balísticas del país e impedir que se dote de la bomba atómica, intención que Teherán niega tener. Por su parte, el ejército israelí anunció el lunes por la noche haber lanzado una oleada de ataques “a gran escala” sobre Teherán.

