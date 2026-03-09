MUNDO

Donald Trump sorprende con nueva postura sobre guerra en Irán: “El final solo lo tengo claro yo”

Las declaraciones se producen a pesar de que el Pentágono dijera que Estados Unidos “apenas estaba empezado a luchar”

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 3:34 p. m.
Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,aseguró este lunes, 9 de marzo, que la ofensiva contra Irán está “prácticamente terminada”, más de una semana después de que los ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático, lo que ha desatado n

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que “no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar”.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca detalló que “no tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”. “Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones”, recalcó.

Donald Trump y Mojtaba Jameneí.
Donald Trump y Mojtaba Jameneí. Foto: Getty Image

Asimismo, celebró que la guerra está “muy adelantada con respecto al calendario previsto”, días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas.

“Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó el lunes que Estados Unidos “apenas ha empezado a luchar”.

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: “El final solo lo tengo claro yo, nadie más”.

Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Trump explicó que estaba “pensando en tomar el control” de esa zona.

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”, dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba “contento” con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.

En desarrollo...