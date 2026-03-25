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Donald Trump “desatará el infierno” si Irán “hace un cálculo erróneo”, dice la Casa Blanca

Karoline Leavitt aseguró que las negociaciones de EE. UU. con Irán “continúan”, pese a que la información fuera desmentida por el régimen.

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Redacción Mundo
25 de marzo de 2026, 1:35 p. m.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, advirtió la Casa Blanca el miércoles.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, añadió.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo la portavoz, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó sobre la réplica iraní.

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Cuestionada sobre los detalles de un plan estadounidense con 15 exigencias para Teherán, Leavitt explicó que había “elementos verdaderos” en las informaciones al respecto.

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