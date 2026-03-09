MUNDO

Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre la guerra en Irán

La conversación tiene lugar en un momento crucial en medio de bombardeos entre Irán e Israel y ataques con misiles a países árabes.

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 3:14 p. m.
Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump.
Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono este lunes, 9 de marzo, sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin describió como “franca y constructiva”, reportaron agencias rusas.

“Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana”, indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

La llamada telefónica, que marcó la primera conversación entre Putin y Trump en los últimos dos meses, duró aproximadamente una hora.

Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin Foto: AFP

Ushakov añadió que ambos líderes intercambiaron perspectivas sobre los acontecimientos globales en curso, incluidas las crisis en Irán y Venezuela, así como las conversaciones de paz en Ucrania.

Ushakov confirmó que Trump y Putin expresaron “su voluntad de comunicarse regularmente”.

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

El asesor diplomático de Putin aseguró que el dirigente ruso ha trasladado al inquilino de la Casa Blanca “una serie de consideraciones encaminadas a una pronta solución política y diplomática del conflicto iraní”.

La medida la hizo “teniendo en cuenta, entre otras cosas, los contactos mantenidos con los líderes de los países del golfo Pérsico, el presidente de Irán (Masud Pezeshkian) y los dirigentes de varios otros países”, aseveró.

Seguido a la conversación telefónica, Trump, dijo al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

Trump
Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Más temprano, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense.

“Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable” de la república islámica.

Vladimir Putin y militares iraníes
Vladimir Putin y militares iraníes Foto: Getty Images

“En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, añadió Putin.

Con información de AFP y Europa Press*