Rusia se pronuncia por primera vez sobre maniobras militares de EE. UU. y Japón

Las autoridades de Rusia mostraron su “preocupación” por las maniobras militares conjuntas realizadas por Estados Unidos y Filipinas con la participación de Japón y que implican una “ampliación de la actividades militares” del país en la región, lo que provoca un aumento de la tensión entre las partes, que aún presentan disputas territoriales.

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La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, denunció así la participación de las fuerzas japonesas en las maniobras que se realizan anualmente y son conocidas como Balikatan, y que pone de manifiesto un refuerzo de las alianzas entre Estados Unidos y países de la zona.

“Con respecto a la participación de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón en los ejercicios a gran escala Balikatan, podemos señalar que transmitimos constantemente a Tokio nuestra preocupación por la ampliación de su actividad militar en el marco de la alianza con Estados Unidos”, aseguró.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova. Foto: Getty Images

“Las medidas de este tipo solo aumentan el grado de tensión en esa parte del mundo”, enfatizó la jefa de la diplomacia rusa en una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha lamentado la creciente “militarización” de Japón y ha pedido al país “abandonar su política de movilización y liberación de armas” mediante la reanudación de las exportaciones.

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“Les pedimos reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial y dejar de lado estas políticas”, ha señalado.

“La remilitarización ya ha provocado un sufrimiento y dolor suficiente a la gente de Asia, incluidos los japoneses. Estamos supervisando los pasos a seguir por parte de Japón porque vemos estos actos como un paso a un lado respecto a su paradigma pacifista”, dijo.

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) del ejército estadounidense es disparado como parte de un ejercicio de fuego real durante un ejercicio conjunto entre los ejércitos de Filipinas y Estados Unidos en Fort Magsaysay. Foto: AFP

Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, realizaron unos ejercicios militares anuales, que desencadenaron una dura advertencia de China.

El ejército japonés, que aporta 1.400 soldados, utilizó un misil crucero Tipo 88 para hundir un barco al norte de Paoay, indicó el portavoz filipino, coronel Dennis Hernandez.

Más de 17.000 soldados de tierra, aire y mar participan durante 19 días en los ejercicios Balikatan (hombro a hombro), similar a la edición del año pasado, que incluyó contingentes de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá.

Soldados estadounidenses se encuentran junto a uno de sus sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) antes de un ejercicio de fuego real durante un ejercicio conjunto entre Filipinas y Estados Unidos en Fort Magsaysay, en la provincia filipina de Nueva Ecija, al norte de Manila, el 16 de abril de 2026. Foto: AFP

“Representa una oportunidad de mostrar nuestra férrea alianza con Filipinas y demostrar nuestro compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto” dijo el portavoz estadounidense de las maniobras, coronel Robert Bunn.

*Con información de AFP y Europa Press.