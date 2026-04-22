Buques de guerra chinos navegan frente a las islas de Japón y crece la tensión por actividades militares de EE.UU.

La Armada de China ha informado este miércoles, 22 de abril, que varios de sus buques, incluido un destructor, han navegado frente a varias islas japonesas de la prefectura de Okinawa, en pleno aumento de la tensión entre los dos países y al término de una serie de maniobras militares en la zona.

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El paso de estas embarcaciones frente a las islas de Yonaguni e Iriomote ha tenido lugar tras una serie de actividades marítimas con las que China ha puesto a prueba sus capacidades en alta mar en zonas del Pacífico.

Así lo ha confirmado el Mando de Teatro Oriental del Ejército de China, encargado de este tipo de operaciones y las cuestiones relacionadas con el estrecho de Taiwán y que ha cifrado en 133 los buques utilizados durante estas maniobras, según informaciones de la agencia china Xinhua.

Una flota de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Imagen de referencia Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Aunque Japón admite el paso de buques extranjeros a través de este canal, el país se reserva el derecho a tomar medidas en caso de que otros barcos lo hagan y se desvíen hacia aguas territoriales.

Las maniobras fueron puestas en marcha el lunes poco después de que las fuerzas japonesas se sumaran también a una serie de actividades militares con Filipinas y Estados Unidos, entre otros países.

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Los ejercicios ocurren a pocos días del fin de una tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, que frenó los enfrentamientos en el conflicto en el que también participa Israel.

Las relaciones entre China y Japón se han deteriorado desde el pasado mes de noviembre, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que cualquier acción militar china contra Taiwán, incluido un bloqueo naval, podría considerarse una “situación que amenaza la supervivencia” en la región.

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) del ejército estadounidense es disparado como parte de un ejercicio de fuego real durante un ejercicio conjunto entre los ejércitos de Filipinas y Estados Unidos en Fort Magsaysay Foto: AFP

En ese momento, la dirigente japonesa aseguró que cualqueir acción en contra de la isla permitiría a Japón ejercer su derecho a la legítima defensa colectiva, tal y como establece su Constitución.

Para Pekín, estas declaraciones son “erróneas” y suponen un “duro golpe a las relaciones entre los dos países”.

Además, han criticado el envío de buques japoneses al estrecho de Taiwán, unas acciones que consideran “un alarde de fuerza y provocaciones deliberadas”.

Finalmente, China advirtió este lunes que Estados Unidos, Japón y Filipinas están jugando “con fuego”.

En esta foto publicada por el Comando Indo-Pacífico de EE. UU., El grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido liderado por el HMS Queen Elizabeth (R 08) y las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón lideradas por el destructor de helicópteros clase Hyuga (JMSDF) JS Ise (DDH 182) ) se unió a los grupos de ataque de portaaviones de la Armada de los EE. UU. Foto: AP

“Deseamos recordar a los países implicados que unirse ciegamente en nombre de la seguridad sólo equivaldrá a jugar con fuego, que en última instancia se volverá en contra de ellos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

Con información de AFP y Europa Press*