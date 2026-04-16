Mientras que la cápsula Orión de la misión Artemis II logró superar el reto del reingreso atmosférico extremo a 40.000 km/h, Estados Unidos está acelerando el desarrollo de una tecnología que, aunque vuela a poco más de la mitad de esa velocidad (24.000 km/h), promete redefinir la seguridad global.

El salto al Mach 20

Alcanzar un rango de velocidad superior a Mach 20 no es simplemente una cuestión de potencia de motor; en este nivel de rapidez, el aire que rodea al aparato deja de fluir de manera convencional y se transforma en un entorno ionizado.

Mientras Orión supera los 40.000 km/h, este sistema opera en un rango cercano a los 24.000 km/h. Foto: AFP

Este fenómeno genera una capa de plasma que envuelve la estructura, lo que puede aislar al vehículo de sus sistemas de comunicación y poner a prueba la resistencia de sus materiales más avanzados, a menudo fabricados mediante técnicas de impresión en tres dimensiones.

El objetivo busca conseguir que el software y los sensores funcionen en un ambiente que parece más una fragua que el cielo tradicional.

Ensayos ágiles y económicos

Para liderar esta competición tecnológica, el sector defensa ha dejado atrás los procesos lentos del pasado, aliándose con empresas del ámbito comercial como Rocket Lab.

Este prototipo utiliza materiales avanzados y sensores capaces de funcionar en condiciones cercanas a lo extremo. Foto: Rocket Labs

En lugar de utilizar costosos sistemas tradicionales, se están empleando cohetes ligeros modificados que actúan como un sistema de impulso suborbital. Esta metodología funciona como una especie de lanzadera que sitúa a los prototipos experimentales en su trayectoria de alta velocidad por una fracción del coste habitual.

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El nuevo tablero de la seguridad mundial

La urgencia detrás de estos proyectos responde a un escenario donde la superioridad tecnológica se mide en segundos de reacción. Con potencias como Rusia y China avanzando en sus propios desarrollos de trayectoria variable, el interés de Estados Unidos es doble: perfeccionar su capacidad de ataque y, simultáneamente, descifrar cómo detectar estas amenazas casi instantáneas.

El trasfondo de estos ensayos a 24.000 km/h es la disuasión estratégica. Al reducir el margen de respuesta de cualquier sistema de defensa a solo unos minutos, se está reescribiendo el equilibrio de poder que ha mantenido la estabilidad internacional durante las últimas décadas.