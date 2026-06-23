Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), presentó la declaración preliminar del equipo sobre la segunda vuelta presidencial y felicitó al pueblo colombiano por su compromiso democrático, plasmado en un nivel de participación histórico.

Registraduría: “En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”

“La Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país”, aseguró.

A lo largo del territorio nacional se distribuyeron 141 veedores internacionales provenientes de Suiza, Noruega, Canadá y 24 naciones de la Unión Europea, logrando fiscalizar un total de 592 mesas de votación en un ambiente que, afortunadamente, no registró alteraciones de gravedad.

La MOE UE hizo un pronunciamiento tras el escrutinio en Colombia. Foto: Misión Unión Europea

El máximo responsable de la comitiva y vicepresidente del Parlamento Europeo argumentó: “Hemos observado las elecciones legislativas y las dos vueltas de las presidenciales. De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana (...) la polarización no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento”.

Por otro lado, el reporte inicial de la MOE UE enfatiza la seguridad, eficiencia y velocidad del mecanismo para procesar los datos, el cual se alinea perfectamente con los estándares globales de revisión y honestidad.

De hecho, la velocidad del conteo inicial permitió conocer cerca de la totalidad de las cifras preliminares en apenas 60 minutos tras la clausura de la votación. Actualmente, el conteo final avanza de forma impecable y bajo la atenta mirada de los asesores legales de cada campaña.

El reporte inicial de la MOE UE enfatiza la velocidad del mecanismo para procesar los datos electorales. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Finalmente, la vocera de la comitiva del Europarlamento involucrada en esta labor, Leire Pajín Iraola, hizo un llamado a la madurez democrática y al consenso.

“Reiteramos nuestra confianza en el trabajo de las instituciones que determinarán el resultado definitivo y confiamos en que todos los actores políticos respetarán sus decisiones. Asimismo, subrayamos la necesidad de construir un diálogo político y alcanzar un acuerdo constructivo”, expresó.