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La moda colombiana se tomó la posesión de Abelardo De La Espriella: quién vistió a quién

La ceremonia sirvió también como vitrina para el talento nacional, con creaciones de varias de las casas de diseño más reconocidas del país.

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Redacción Confidenciales
8 de agosto de 2026 a las 1:49 a. m.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: DANIEL JARAMILLO

La posesión de Abelardo De La Espriella se convirtió en una pasarela de moda de reconocidos diseñadores colombianos. Al Tigre y al vicepresidente, José Manuel Restrepo, los vistió Arturo Calle; Ana Lucía Pineda, la primera dama, fue vestida por la barranquillera Silvia Tcherassi (embajadora honoraria de la Moda, Creatividad y la Identidad de Colombia); Abelardo De La Espriella Juris, padre del jefe de Estado, lució un vestido de Jon Sonen.

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Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, usó un diseño de Andrés Otálora, y Taliana Vargas, primera dama de Cali, llevó un traje de la diseñadora Johanna Ortiz.