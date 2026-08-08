La moda colombiana se tomó la posesión de Abelardo De La Espriella: quién vistió a quién

La posesión de Abelardo De La Espriella se convirtió en una pasarela de moda de reconocidos diseñadores colombianos. Al Tigre y al vicepresidente, José Manuel Restrepo, los vistió Arturo Calle; Ana Lucía Pineda, la primera dama, fue vestida por la barranquillera Silvia Tcherassi (embajadora honoraria de la Moda, Creatividad y la Identidad de Colombia); Abelardo De La Espriella Juris, padre del jefe de Estado, lució un vestido de Jon Sonen.

Esto cuesta el elegante vestido que lució Taliana Vargas durante la llegada del rey Felipe VI; explicó su significado y reveló la diseñadora

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, usó un diseño de Andrés Otálora, y Taliana Vargas, primera dama de Cali, llevó un traje de la diseñadora Johanna Ortiz.