Felipe VI en Cali: el regalo artesanal que recibió el rey de España durante la posesión

El rey Felipe VI fue uno de los invitados de honor a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali. Aunque su paso por la capital del Valle fue breve, el monarca se llevó un pedazo de la cultura de la región: por encargo de la gobernadora, a su hotel llegó un exclusivo juego de platos elaborado por artesanos locales e inspirado en técnicas tradicionales de tejido. Felipe –a juicio de quienes lo tuvieron cerca– es un hombre elegante, discreto, correcto y que se acomodó al protocolo impuesto desde España y por los organizadores de la posesión.

El Rey de España, Felipe VI, llega por primera vez a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

La atención de invitados internacionales, entre ellos los presidentes José Antonio Kast, de Chile, y Javier Milei, de Argentina, además de nueve funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, obligó a los mandatarios locales a cumplir jornadas maratónicas y dormir muy poco. Varios de ellos deleitaron los platos típicos del Valle, como el champús, la lulada, la marranita y la empanada valluna.