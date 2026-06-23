Anticipan en vivo qué podría pasar entre Abelardo De La Espriella y el Congreso durante el primer año de su gobierno

Con cerca de 13 millones de votos, Abelardo De La Espriella fue elegido el pasado domingo 21 de junio como nuevo presidente de Colombia.

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En El Debate de SEMANA, la representante Katherine Miranda anticipó qué podría pasar entre De La Espriella y el Congreso de la República durante su primer año de mandato.

“Dentro del Congreso tenemos un dicho que siempre ha pasado así, independientemente del gobierno de turno. El primer año es del gobierno, el segundo es del Congreso y del gobierno, el tercero es del Congreso y el cuarto es de nadie. Y eso va a pasar en este primer año. La diferencia que yo logro ver es que, ya que está al lado de una persona [Abelardo De La Espriella] como José Manuel Restrepo que también conoce muy bien, no solamente el manejo del Congreso, sino del Estado en general, es que sí va a saber utilizar el primer año, cosa que no supo hacer Gustavo Petro para poner sobre la mesa las principales reformas”, dijo Miranda.

La congresista también recalcó en El Debate que durante el primer año de mandato, Petro tuvo la posibilidad de avanzar “porque era el de gabela, que están observando cómo se está comportando el Gobierno nacional y empezar una buena relación con el Congreso de la República”.

Para Miranda, De la Espriella cuenta con unas mayorías holgadas en el Congreso de la República, pero cómo le irá también dependerá de quién sea su ministro del Interior.

Katherine Miranda anunció apoyó a Abelardo de la Espriella en medio de su candidatura. Foto: El País

“Que sin lugar a sudas va a ser una persona como Mauricio Gómez Amín, compañero nuestro en el Congreso por muchísimos años y que va a saber manejar muy bien el Congreso de la República. Entonces yo no le veo dificultad como tal a la relación que se va a tener, al manejo con el Congreso de la República”, agregó.

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No obstante, Miranda reconoció en El Debate que De La Espriella tendrá una oposición fuerte en el Congreso.

“Que a mí me gusta ese contrapeso que va a tener el Gobierno nacional, me parece que es bueno para la democracia un contrapeso que va a tener grande por parte del Pacto Histórico y de algunos miembros de la Alianza Verde, y otros congresistas y otros partidos . Pero esto lo veo positivo para la democracia. Aun así, no veo de ninguna manera que vayan a ser obstáculo para sacar adelante las reformas que va a a plantear el Gobierno nacional”, aseveró.