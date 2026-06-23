Hubo movimiento clave para elegir el gabinete ministerial del presidente electo, Abelardo De La Espriella

El pasado domingo, 21 de junio, los colombianos eligieron en las urnas a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República, tras obtener cerca de 13 millones de votos.

Por lo tanto, el presidente electo ya piensa en su nuevo gabinete ministerial, cuyos nombres se empezarán a conocer con el paso de los días.

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Precisamente, desde el equipo De La Espriella hicieron un anuncio clave sobre el proceso de escogencia de dicho gabinete ministerial.

“El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto. Durante la jornada se evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales y se definieron lineamientos estratégicos pana la puesta en marcha del nuevo gobierno”, informaron este lunes 23 de junio.

Por otra parte, se informó que se fijó una hoja de ruta para el proceso de empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro sigue poniendo un manto de duda sobre los resultados que le dieron el triunfo en las urnas a Abelardo de La Espriella. Foto: Semana

“Asimismo, se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos. En los próximos días, el presidente electo continuará desarrollando reuniones de trabajo y dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno”, se concluyó.

A propósito de dicho anuncio, este mismo lunes la Registraduría anunció que finalizó el escrutinio que realizan los jueces de la República en 2.992 comisiones escrutadoras.

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De acuerdo con esa entidad, en un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces.

“Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, destacaron desde la Registraduría.