Así se proyectan los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella: salud, seguridad, energía y las finanzas del Estado serán las prioridades

Un derrotero que marca el arranque del gobierno de cualquier presidente y da luces de lo que será su mandato son sus primeros cien días en el poder. En ese tiempo, quien se pone la banda presidencial hace sus primeras movidas y da una idea de lo que serán sus cuatro años de administración.

Con Abelardo De La Espriella no será distinto. De hecho, el presidente ya había empezado su gestión sin haberse posesionado, reuniéndose con alcaldes y gobernadores del país y haciendo anuncios de lo que hará en el arranque de su mandato. SEMANA conoció que desde el Gobierno del Tigre se enfocarán en buscar soluciones a los principales problemas en una especie de plan de choque a través de la gerencia pública y con rigor técnico en varios frentes.

Gabinete de Abelardo De La Espriella para su mandato 2026-2030 Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

De La Espriella ha dicho que expedirá más de 90 decretos con los que busca darles un giro a varios temas que para él no estarían funcionando del Gobierno saliente. Para eso, el equipo de empalme ha venido trabajando en esos documentos que necesitan ser firmados para comenzar la ‘patria milagro’.

De hecho, en el plan de gobierno que presentó a los colombianos el actual presidente en medio de la campaña, aseguró que tiene “como primera meta los 100 días iniciales del Gobierno para ratificar que vinimos a gestionar y entregar resultados para el beneficio de Colombia”.

Seguridad

Uno de los puntos fundamentales será el tema de la seguridad. El presidente De La Espriella ha dicho que este es uno de los principales frentes que abordará.

El pasado martes 4 de agosto, en medio de la Cumbre Nacional de Seguridad Urbana en Barranquilla, anunció que habrá “bloques de seguridad urbana” en varias ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. La idea es que este modelo se pueda replicar después en otras ciudades y regiones del territorio nacional.

Para este propósito será clave la coordinación entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales de cada uno de los municipios y departamentos.

Abelardo De La Espriella en su discurso de victoria desde Barranquilla. Foto: SEMANA

“Vamos a recuperar el orden, fortalecer la autoridad y devolver la tranquilidad a cada rincón de Colombia. La soberanía es una sola y debe ejercerse en las fronteras, en las carreteras, en las veredas, en los barrios, en los puertos y en cada lugar donde un colombiano necesite protección de la autoridad”, afirmó.

Otra de las promesas que ha hecho De La Espriella en materia de seguridad fue el ultimátum que les dio a los grupos armados ilegales para que se sometan a la justicia antes de su posesión presidencial. De lo contrario, dijo que los combatirá con la contundencia que sea necesaria.

“Si no se someten, iremos por ellos y los vamos a dar de baja, como en derecho corresponde, sin ninguna contemplación”, aseguró De La Espriella. “Iniciamos nuestro plan de recuperación de seguridad en las ciudades y en todos los territorios de Colombia; vamos a empezar con nuestros bloques de seguridad urbana”, agregó el presidente.

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Uno de los hombres claves en ese proceso será el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien deberá estar al frente de esas operaciones y de todo lo relacionado con el sector defensa.

Otro tema importante para definir en los primeros 100 días de mandato de De La Espriella es el plan que implementará para contrarrestar los cultivos de coca en el país, que en el Gobierno Petro quedaron en 261.000 hectáreas con corte a 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Este tema será fundamental, entre otros, por las relaciones que se buscan restablecer con Estados Unidos y el apoyo económico y estratégico que puede dar ese país para combatir el narcotráfico. Los resultados y el plan que muestre el Gobierno de De La Espriella en el arranque de su mandato serán claves para mejorar el diálogo con ese país, sobre el cual ya se ha ido avanzando, gracias a una delegación liderada por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que viajó para reunirse con miembros del equipo del presidente Donald Trump, entre los que estaba el secretario de Estado, Marco Rubio.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia para el periodo 2026/2030. Foto: Daniel Jaramillo

De La Espriella ha dicho que buscará retornar a la aspersión aérea, utilizar drones y la erradicación manual, cumpliendo los requerimientos de la Corte Constitucional en la materia.

El presidente también anunció que dará de baja o capturará a por lo menos diez cabecillas de bandas criminales, un reto que no es menor. Aseguró que el control de los territorios se logra, más allá del discurso, con “presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanecer en el terreno”.

Finanzas

Un tema clave en el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella será la estabilización de las finanzas del país.

Aunque no se trata de un tema sencillo, desde el equipo de Defensores de la Patria han dicho que tienen un plan para buscar estabilizar el déficit en un -4,8 por ciento del PIB en los primeros 360 días.

La proyección que tienen es que ese déficit fiscal se pueda llevar a niveles inferiores al -3,5 por ciento y “anclar” la relación entre la deuda y el PIB por debajo del 55 por ciento para 2030. Asimismo, se estableció una meta de crecimiento económico que supere el 5 por ciento anual.

Energía

Un punto clave será lo que pase con el sistema energético del país, que para muchos analistas fue afectado en el Gobierno de Gustavo Petro.

De La Espriella ha dicho que una de las primeras movidas que hará será sacar a las principales cabezas de Ecopetrol y a sus directivas para “erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia” y defender a la empresa del Estado a capa y espada para recuperarla.

Desde el equipo de empalme denunciaron que en medio de ese proceso encontraron que en Cenit, una filial de Ecopetrol, se encontró un contrato jurídico cercano a los 23.000 millones de pesos que podrían estar relacionados con presuntas presiones políticas, así como sugerencias de perfiles profesionales para contratistas.

Abelardo De La Espriella se refirió a Ecopetrol y al fracking el día de su posesión presidencial. Foto: Montaje Semana

El mandatario ha dicho que uno de los primeros decretos que firmaría en ese paquete contempla ajustes en la junta directiva de la empresa para sacar a personas cercanas al Gobierno de Petro y que sean reemplazadas.

A De La Espriella le tocará capotear el fantasma de un posible apagón en el segundo semestre del año por el fenómeno de El Niño, que, sumado al retraso de la entrada de nuevos proyectos durante los últimos cuatro años, ha generado esa alerta entre expertos del sector.

Conversación con los gremios

Restablecer los diálogos y la relación con los principales gremios del país será otro de los puntos claves del arranque del Gobierno de De La Espriella y en el que se enfocará su equipo.

Desde la pasada campaña presidencial, 52 agremiaciones anunciaron que respaldan las tesis del hoy presidente y que están dispuestas a trabajar de la mano para sacar al país, a los empleados y a los empresarios adelante.

Sectores como el petrolero, minero, eléctrico, bancario, textil, educativo, agropecuario y de servicios públicos estarían alineados con las políticas del Gobierno del Tigre, por lo que se espera que puedan trabajar de la mano.

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En el caso del sector de la infraestructura, ya anunciaron que son optimistas respecto a las decisiones que pueda tomar De La Espriella. Esperan que los ayude a desenredar las obras pendientes y varios proyectos que están rezagados.

En ese sentido, será clave el trabajo articulado con las distintas carteras, en este caso con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien ya se ha venido reuniendo con varios de estos actores para trazar los objetivos que tienen para el arranque del Gobierno.

Descentralización

En los primeros 100 días del mandato de Abelardo De La Espriella, será fundamental el relacionamiento que se mantenga con los mandatarios locales y regionales. El presidente ha dicho que despachará desde distintos lugares del país y se espera que desde allí haga anuncios para cada uno de los departamentos junto con los mandatarios locales.

En ese sentido, a diferencia de sus antecesores, que en el arranque del mandato tuvieron reuniones a puerta cerrada en la Casa de Nariño, especialmente con distintos sectores políticos, De La Espriella estaría en ciudades como Cali o Barranquilla tomando decisiones.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, ya se adelantan las adecuaciones para la sede de la Presidencia para que el mandatario pueda despachar desde allí. Asimismo, se anunció que habrá otra sede en Cali, en el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), que será convertido en la sede de la Presidencia en la capital del Valle, desde donde se tomarán decisiones importantes para el país y para el Pacífico colombiano.

Salud

En materia de salud, el Gobierno entrante implementará un plan de choque para solucionar la crisis que se vive en el sistema, mientras se encuentran soluciones de fondo durante los próximos meses. Aunque por ahora no se habla de una reforma a la salud, es consciente de que deben dar un viraje al sistema.

Para eso, De La Espriella anunció que inyectarán recursos por 10 billones de pesos, con el objetivo de pagar las deudas pendientes, resolver la falta de entrega de medicamentos y estabilizar el sistema en los 100 primeros días.

Dos sectores claves en el arranque del Gobierno serán salud y defensa. Los ministros Ana María Vesga y el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, respectivamente, tendrán que implementar un plan de choque en el primer trimestre. Foto: SEMANA

El nuevo Gobierno también ha dicho que hará una especie de auditorías internas para seguir desenredando posibles hechos de corrupción.

El vicepresidente Restrepo aseguró que llegarán con una propuesta concreta de ajuste fiscal para mejorar el manejo del sistema y para dar confianza a los distintos actores.

Un tema clave será lo que pueda pasar con los pacientes de la Nueva EPS, en la que se encuentran más de 11 millones de afiliados, y no descartó que algunos de ellos puedan llegar a otras prestadoras de salud para darle oxígeno a esa aseguradora, que se encuentra intervenida por el Gobierno desde 2024.

“Esa puede ser una de las alternativas que se plantean. Yo lo estoy planteando al debate público para generar esa conversación alrededor de lo que podrían ser soluciones allí”, aseguró la ministra de Salud, Ana María Vesga.

Ana María Vesga, nueva Ministra de Salud. Foto: Johan Toro

La funcionaria reconoció que recibirá un sistema en “crisis”, tanto financieramente como en la atención de los pacientes, por lo que buscará centrarse en un diálogo técnico para buscar soluciones para los distintos actores y los afiliados.

Sobre las EPS en general, dijo que hay un deterioro tras la intervención del Gobierno en varias de ellas. “Estas EPS a lo largo de las intervenciones alcanzaron un detrimento patrimonial superior a los 16 billones de pesos y han tenido más de cinco interventores cada una durante este periodo”, cuestionó Vesga.

El presidente Abelardo De La Espriella y su equipo tendrán grandes retos en el arranque del Gobierno en distintos sectores, que deberán ser manejados con enfoque técnico y con los estudios que han venido adelantando durante los últimos meses.