Esta es la historia de las otras capitales que ha tenido Colombia

El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella acerca de que uno de sus primeros actos al frente del país será pedirle al Congreso que declare a Barranquilla como capital alterna de Colombia sembró una serie de preguntas. La propuesta originó decenas de comentarios y una comparación inmediata con la situación de Bolivia, donde la capital constitucional es Sucre, pero La Paz es considerada una capital administrativa.

También revivió en diferentes rincones olvidados del país versiones que se han replicado durante años que señalan a pequeñas ciudades como antiguas capitales de Colombia. Así ocurre con Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.

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En esta población, a la que solamente se puede llegar luego de una travesía en lancha que tarda más de cinco horas desde Buenaventura, se repite hasta el cansancio que una vez fue capital colombiana.

Pero esto es solo un mito. “Durante la República temprana, en 1823, este poblado fue elegido capital de la nueva provincia de la Buenaventura por decreto de Francisco de Paula Santander, con el fin de coadyuvar en la guardia y protección de la región costera, así como facilitar su prosperidad. Su protagonismo en la administración política se mantuvo hasta 1835”, aclaró la destacada historiadora nariñense Lydia Inés Muñoz Cordero en su libro Santa Bárbara de Iscuandé en 2019.

También proclaman que su ciudad fue alguna vez capital de Colombia en Santa Fe de Antioquia, en Villa del Rosario, en Cartagena, en Santa Marta, en fin. Pero la realidad fue otra.

Ciudad Amurallada en Cartagena, Bolívar. Foto: Suministrada a Semana.

Mauricio Arango Puerta, doctor en Historia y docente de la UPB en Medellín, contó que, si bien en su momento el presidente Tomás Cipriano de Mosquera promulgó los Estados Unidos de Colombia como un Estado federal, donde había nueve estados con sus respectivas ciudades, Bogotá ha sido la única capital en la historia de Colombia.

“Piense en el mapa de las federaciones de Tomás Cipriano de Mosquera, con nueve estados. Santa Marta en algún momento tuvo a Riohacha como capital. Popayán en algún momento fue capital y hasta Santa Fe de Antioquia”.

Incluso, el experto, autor de la tesis Las ciudades y sus confines en la monarquía hispánica, explicó que, si a principios del siglo XIX se le preguntaba a una persona en Medellín cuál era la mejor ciudad, decía que Medellín, y, cuando se preguntaba en Santa Fe de Antioquia, había una élite que la reivindicaba como ciudad madre.

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“Sucede porque, curiosamente, nadie piensa que hay ciudades más antiguas, que nadie visita, ciudades olvidadas”, dijo.

Arango Puerta, por ejemplo, recordó que, en el siglo XVII, Zaragoza y Cáceres eran ciudades mucho más relevantes que la misma Santa Fe de Antioquia.

“Bartolomé de Alarcón, el gobernador de Zaragoza en pleno siglo XVII, prefería gobernar desde allá a hacerlo en Santa Fe de Antioquia, a la que consideraba un moridero. Zaragoza llegó a tener 2.000 personas esclavizadas. La gente más rica del nuevo reino estaba allá”, indicó.

Iglesia de Santa Barbara en Santa Fe de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora, frente a las ciudades que demandan haber sido capitales de Colombia, el experto aseguró que muchas pueden reclamar ese honor para sus terruños, pero, según los historiadores, Bogotá siempre se ha considerado como tal.

“Era el territorio institucional y constitucionalmente constituido. Aunque cada una de las ciudades tiene un fuero y privilegios importantes que se remontan a la conquista, tuvieron intereses muy fuertes frente al territorio”, dijo.

Bogotá recientemente cumplió 488 años de historia. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Yo diría, desde el centralismo, que Bogotá siempre ha sido la capital. Lo que no quiere decir que cada ciudad en su respectivo territorio o gobierno no se haya considerado autónoma”, añadió.

Con un nuevo presidente caribeño en la historia, el debate queda abierto.