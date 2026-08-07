Destacan la decisión de Abelardo De La Espriella de posesionarse en Cali: “Es un mensaje importante”

Abelardo De La Espriella se posesiona este viernes 7 de agosto como nuevo presidente de los colombianos, en la Arena USC de Cali.

La ceremonia tiene un elemento histórico: por primera vez, se escoge la capital vallecaucana como el lugar donde un jefe de Estado inicia su mandato.

En diálogo con SEMANA, la analista política Carolina Fierro destacó esto como “un mensaje importante para Bogotá. Soy bogotana, amo a Bogotá, pero tenemos un centralismo permanente”.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Estos dos eventos de tener la capital alterna en Barranquilla y realizar su posesión en Cali mandan un mensaje de que hay que mirar más al país y las regiones, mirar más allá de Bogotá”, subrayó la analista, quien también se refirió a la determinación del presidente de dar su discurso de posesión en una instalación militar, el Batallón Pichincha.

“Es otro mensaje. Él lo defendió desde la campaña. Las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro tuvieron una presión muy grande. Es un reconocimiento. Es una apuesta que no habíamos vivido, por lo menos en este siglo”, sostuvo.

Detalles de la posesión

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una serie de detalles sobre la ceremonia de posesión e indicaciones propias del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“La Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) será el escenario de este momento histórico. Por primera vez desde la creación de la República, un presidente constitucional tomará posesión de su cargo en una ciudad distinta a Bogotá, reafirmando el compromiso del nuevo Gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones”, expresó la Cancillería.

Agregó: “La ceremonia contará con la asistencia de 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores (cancilleres), así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional, quienes acompañarán al presidente electo en este acto de trascendencia para el país”.

Sumado a ello, la Cancillería manifestó que en la ceremonia de posesión harán presencia “los presidentes de las altas cortes, representantes de los organismos de control, congresistas y cerca de 40 gobernadores y alcaldes de distintas regiones de Colombia”.

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En respuesta a las voces que han discutido sobre la realización de la posesión fuera de Bogotá, la cartera expresó que se destaca: “La austeridad en el manejo de los recursos públicos y la descentralización del Estado”.

“La ceremonia marcará un hito en la historia del país, al ser la primera ocasión en que un presidente constitucional de Colombia toma posesión en una ciudad distinta a Bogotá. Esta decisión responde al propósito de acercar el Estado a las regiones y reconocer el papel protagónico de los territorios en la construcción del futuro nacional”, subrayó la Cancillería.

Además, puso de presente: “La realización de la posesión fuera de la capital no representará un mayor costo para el Estado. Por instrucción del presidente electo, el evento tendrá un presupuesto inferior al de la última posesión presidencial y se desarrollará bajo estrictos criterios de eficiencia y responsabilidad en el gasto público”.