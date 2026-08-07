“Queremos que los funcionarios de este gobierno puedan meter las manos, pero las patas jamás”: Abelardo De La Espriella Juris

En medio de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali, Valle del Cauca, el padre del mandatario entrante entregó unas declaraciones a la prensa.

Destacan la decisión de Abelardo De la Espriella de posesionarse en Cali: “Es un mensaje importante”

“Supremamente satisfecho con este acto de posesión que es un reto para que este país enderezca su rumbo y se convierta en una nación democrática con funcionarios públicos honestos. Nosotros queremos que los funcionarios de este gobierno puedan meter las manos, pero las patas jamás”, afirmó el padre del presidente De La Espriella.

En entrevista con SEMANA, De La Espriella Juris había reconocido que la presidencia de su hijo les cambió la vida totalmente: “Somos personas descomplicadas, sencillas; íbamos al mercado público todos los fines de semana y nos da mucha pena hacerlo con escoltas”.

Además, dijo que no les gusta andar con guardaespaldas y que tuvo que restringir algunas actividades, como ir al campo y estar con sus animales. “Iba a revisar constantemente los animalitos que tenemos. Soy criador de burros catalanes y pintos, los terneros, el ganado de lechería. No se puede hacer eso. Tenemos que cuidarnos para evitar problemas”, dijo.