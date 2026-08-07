Así se confeccionó el traje que utilizó Abelardo De La Espriella; Arturo Calle entregó detalles inéditos

El empresario colombiano Arturo Calle habló sobre la relación que mantiene con el presidente de la República y reveló algunos detalles de la vestimenta que el mandatario utilizó durante la jornada.

Según explicó en declaración a Blu Radio, el jefe de Estado escogió un traje de color azul, acompañado de camisa blanca y una corbata sobria, siguiendo una recomendación dirigida también a los demás presidentes que participen en el encuentro.

El empresario Arturo Calle entregó detalles sobre cómo funcionará el comité de sabios al que fue convocado por el presidente Abelardo De La Espriella. Además, aseguró que hoy tiene puesto el traje "Arthur Street" y reveló cómo fue el proceso de confección del traje que lucirá el… pic.twitter.com/sNmQy4kiuC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

Calle contó que la elaboración de la ropa del mandatario implicó un trabajo especial y varios desplazamientos desde Bogotá hasta Barranquilla. Incluso, el gerente de la fábrica participó directamente en el proceso. El empresario destacó el nivel de exigencia del presidente, quien llegó a revisar minuciosamente las medidas de las prendas.

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Como ejemplo, relató que el mandatario solicitó que un detalle de la camisa tuviera siete centímetros de ancho y, al comprobar que la medida era ligeramente superior, señaló la diferencia.

Para Calle, esta atención al detalle demuestra el gusto del presidente por la buena sastrería y la importancia que concede a su imagen.

El empresario también manifestó su satisfacción porque el presidente haya decidido confiar en una marca colombiana. Recordó que el mandatario había contado anteriormente con un sastre en Italia, pero que posteriormente decidió acercarse a la industria nacional.

“Para nosotros es un honor muy grande que el presidente crea, como ha creído siempre, en la industria nacional”, señaló.

Calle aseguró que tener al presidente y al vicepresidente como clientes representa una responsabilidad adicional para la empresa. En su opinión, este respaldo obliga a la compañía a mejorar constantemente sus productos en diseño, calidad y precio.

Durante la conversación, el empresario también se refirió a su posible participación en una comisión de expertos y a la relación entre el Gobierno y el sector empresarial. Explicó que primero deberá reunirse con el presidente para conocer los programas y objetivos de esa iniciativa.

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Sobre las expectativas del empresariado frente al nuevo Gobierno, Calle fue enfático en señalar que existe disposición para respaldar las medidas que beneficien al país. Afirmó que los empresarios deben contribuir con la recuperación económica y destinar parte de los recursos recuperados a iniciativas sociales.

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Finalmente, destacó que tanto él como su fundación estarán dispuestos a trabajar para que esa inversión social se concrete. Para Calle, el fortalecimiento de la industria colombiana y el compromiso del sector privado con las necesidades sociales deben avanzar de manera conjunta.