Petro arremete contra Javier Milei tras recibir doctorado ‘honoris causa’ en Cali: “Ignorante fascista”

La entrega del doctorado honoris causa al presidente de Argentina, Javier Milei, por parte de la Universidad Santiago de Cali desató una nueva controversia política.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Gustavo Petro, quien publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X, en el que calificó el reconocimiento como un respaldo al fascismo.

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“La Universidad Santiago de Cali le dio un doctorado a quien toda esta gente ve como ignorante fascista”, escribió Petro.

En el mismo mensaje recordó una de las frases asociadas a la Guerra Civil española al afirmar: “¡Que muera la inteligencia! Gritaron en Salamanca en medio de un millón de muertos en España”. Luego remató su publicación con una frase aún más contundente: “Doctorado al fascismo”.

El pronunciamiento del exmandatario se produjo luego de que la Universidad Santiago de Cali entregara el título de doctor honoris causa a Milei en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo político, en una ceremonia realizada en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, este viernes 7 de agosto.

De acuerdo con la institución, la distinción exalta los aportes del mandatario argentino al debate sobre la libertad económica, el desarrollo institucional y el liderazgo en América Latina.

La publicación de Petro estuvo acompañada por un video que hace referencia a la histórica expresión “¡Que muera la inteligencia!”, pronunciada durante la Guerra Civil española y asociada al enfrentamiento entre sectores franquistas e intelectuales en España.

Con esa comparación, el exmandatario buscó cuestionar la decisión de otorgar el reconocimiento académico al presidente argentino.

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El doctorado honoris causa fue entregado mientras Milei se encontraba en Cali para asistir a la posesión de De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, un evento que reunió a varios jefes de Estado y delegaciones internacionales.

La visita del mandatario argentino y el homenaje recibido en la capital del Valle del Cauca generaron reacciones divididas en el ámbito político colombiano.