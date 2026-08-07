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“Cesó la horrible noche. Empieza una Colombia de prosperidad”: Iván Duque durante la posesión presidencial

El expresidente acompañó a Abelardo De La Espriella durante la ceremonia realizada este viernes 7 de agosto en Cali.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 5:14 p. m.
El expresidente Iván Duque durante la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella.
El expresidente Iván Duque durante la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: Captura de pantalla

El expresidente de Colombia Iván Duque llegó sobre las 3:00 de la tarde a la sede de la Universidad Santiago de Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.

Durante su ingreso al recinto del Arena USC, acompañado por su esposa María Juliana Ruiz, el ex jefe de Estado fue enfático en su apoyo al nuevo presidente.

“Todos acá acompañando al presidente Abelardo De La Espriella en este momento tan especial para Colombia”, dijo Duque.

El exmandatario posteriormente señaló: “Cesó la horrible noche. Empieza una Colombia de prosperidad”.