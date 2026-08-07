“Cesó la horrible noche. Empieza una Colombia de prosperidad”: Iván Duque durante la posesión presidencial

El expresidente de Colombia Iván Duque llegó sobre las 3:00 de la tarde a la sede de la Universidad Santiago de Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.

Durante su ingreso al recinto del Arena USC, acompañado por su esposa María Juliana Ruiz, el ex jefe de Estado fue enfático en su apoyo al nuevo presidente.

“Todos acá acompañando al presidente Abelardo De La Espriella en este momento tan especial para Colombia”, dijo Duque.

El exmandatario posteriormente señaló: “Cesó la horrible noche. Empieza una Colombia de prosperidad”.