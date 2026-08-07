Antes de la posesión, la página web de la Presidencia ya cambió. Así luce la nueva

A minutos de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, la página web de la Presidencia de Colombia ya se actualizó, lo que también simboliza el cambio de poder que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: Congreso prepara el juramento del presidente electo

En este momento, si se ingresa a la plataforma web, se podrá sintonizar la ceremonia a la que asistirán figuras políticas y sociales de alto calibre, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

La cuenta oficial de X de la Presidencia también fue entregada, dejando un solemne mensaje de despedida en su última publicación, señalando que “hasta hoy, esta cuenta era gestionada por el equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Petro”.

Hasta hoy, esta cuenta fue administrada por el equipo de comunicaciones del Presidente @petrogustavo.



Gracias a todos y todas los que hicieron parte de este canal informativo, a quienes nos leyeron, nos escucharon, nos acompañaron y fueron parte del Gobierno del Cambio y de la… — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 7, 2026

“Gracias a todos los que formaron parte de este canal informativo, a quienes nos leyeron, nos escucharon, nos acompañaron y fueron parte del Gobierno del Cambio y la Vida”, concluyó el mensaje.

Al recinto han llegado figuras de la talla del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Argentina, Javier Milei, y los congresistas Daniel Briceño y Mauricio Toro.

El Tigre se convertirá oficialmente en el mandatario colombiano por los siguientes cuatro años, en el periodo 2026-2030, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.