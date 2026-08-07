Políticos y diferentes sectores sociales celebran el final del Gobierno Petro y la llegada de Abelardo De La Espriella: “Se acabó la patria miseria”

Este 7 de agosto, Colombia se prepara desde las primeras horas del día para la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 junto con un gabinete denominado “Patria Milagro”, integrado por 18 ministerios.

El nuevo Gobierno llega con la promesa de transformar el rumbo del país después de cuatro años de administración de Gustavo Petro. Entre sus principales objetivos están recuperar la seguridad, impulsar una reforma al sistema de salud y fortalecer las relaciones internacionales con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La expectativa por el cambio de Gobierno también se ha hecho evidente en las redes sociales, especialmente en X, donde distintas figuras públicas han compartido sus opiniones sobre el inicio de esta nueva etapa para Colombia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien publicó un mensaje en el que celebró el comienzo de la nueva administración:

“12 pm !!! Se acabó la Patria Miseria y llegó ya la Patria Milagro !! Llegó el momento de construir con ESPERANZA, rigor técnico, capacidad de ejecución, cero ‘charlatanería’ y genuino ánimo de apoyo a los más vulnerables del país”.

La expresión “¡Cesó la horrible noche!” también ha cobrado fuerza en las plataformas digitales, utilizada por varios usuarios y figuras públicas como Fuad Char, para referirse al cambio de administración y al fin del Gobierno de Petro.

Entre quienes se han sumado a estas manifestaciones está Mauricio Tobón Franco, quien compartió un video en el que se observa a varias personas celebrando con pólvora y banderas de Colombia tras la salida de Petro de la Casa de Nariño.

De esta manera, el inicio del nuevo mandato no solo ha generado expectativas frente a las decisiones que deberá tomar el Gobierno, sino también diversas reacciones entre quienes consideran la llegada de De La Espriella como el comienzo de una nueva etapa para el país.