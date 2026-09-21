Declaran calamidad pública en Villa de Leyva: esto es lo que está pasando tras un incendio que ya afecta más de 200 hectáreas

La magnitud del incendio forestal que desde el sábado afecta a Villa de Leyva llevó a las autoridades locales a declarar la calamidad pública en el municipio. La decisión busca facilitar el despliegue de capacidades para atender la emergencia, mientras organismos de socorro continúan trabajando para contener las llamas que avanzan por diferentes sectores del cerro San Marcos.

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La medida fue anunciada desde el Puesto de Mando Unificado instalado para coordinar la respuesta a la emergencia. Según explicó el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, la declaratoria permitirá fortalecer las acciones necesarias para enfrentar el incendio, que también ha obligado a tomar medidas preventivas para proteger a las comunidades cercanas.

Una de las decisiones adoptadas para este lunes 21 de septiembre fue la suspensión de las clases en el municipio. Las autoridades hicieron un llamado a las familias para que permanezcan resguardadas mientras continúan las labores de control en los diferentes puntos afectados por el fuego.

El incendio comenzó durante la tarde del sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, en el sector de La Castellana. Desde entonces, las condiciones de viento y la vegetación seca han dificultado el trabajo de los equipos desplegados en la zona. El balance más reciente citado por las autoridades establece que 273 hectáreas han resultado afectadas por la conflagración.

Los incendios se han mantenido por más de 24 horas, a pesar de los trabajos de los organismos de socorro. Foto: Redes sociales - A.P.I.

A pesar de las dificultades, las labores de atención han permitido avanzar en el control de la emergencia. El reporte más reciente ubicó en 50 % el nivel de control del incendio, con participación de cuerpos de bomberos, la Fuerza Aérea y voluntarios.

Asimismo, de acuerdo con el reporte conocido este lunes, cuatro aeronaves participan en las labores de extinción. Además, desde tierra se mantiene el trabajo de varios integrantes de organismos de socorro, acompañados por cerca de un centenar de voluntarios que apoyan las diferentes labores en la zona afectada.

La emergencia también ha llevado a realizar evacuaciones preventivas en sectores cercanos al incendio, entre ellos hoteles y viviendas ubicadas en zonas consideradas de riesgo. Hasta el reporte disponible no se había informado oficialmente sobre personas fallecidas o heridas de gravedad como consecuencia de la conflagración.

El incendio de Villa de Leyva no es el único que enfrenta Colombia: el fuego azota gran parte del país, según último informe

Mientras continúan las labores para controlar completamente el incendio, las autoridades también buscan establecer cómo se originó. La Gobernación de Boyacá ofreció una recompensa de $45 millones por información que permita esclarecer las causas de la emergencia y, si corresponde, identificar a los presuntos responsables.

La declaratoria de calamidad pública representa así un nuevo paso en la respuesta institucional frente a una emergencia que ha comprometido cientos de hectáreas y ha requerido la intervención coordinada de organismos de socorro, autoridades locales, voluntarios y unidades de la Fuerza Pública.