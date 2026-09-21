Clima en Colombia: Ideam alerta por fuertes lluvias y tormentas en varias regiones; así estará el tiempo este 21 de septiembre

El clima en Colombia estará marcado este lunes, 21 de septiembre, por una combinación de lluvias, nubosidad y condiciones de tiempo seco, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las precipitaciones más importantes se concentrarán principalmente en el norte y occidente del territorio nacional.

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Durante las últimas horas se han presentado lluvias entre moderadas y fuertes en diferentes puntos del país. Los mayores registros se han concentrado en sectores de las regiones Pacífica, Caribe y Andina, además de zonas marítimas e insulares. También se han presentado precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas dispersas en varios departamentos.

En Bogotá, la mañana tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, pero con predominio de tiempo seco. Durante la tarde se espera nubosidad variable y tampoco se descartan lloviznas en el norte y el costado oriental de la ciudad. La temperatura máxima estimada será de 21 °C. Para la noche se prevé cielo ligeramente nublado y condiciones mayormente secas.

En la región Caribe, durante la mañana se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores de Córdoba y Sucre, mientras que en otras zonas predominará el tiempo seco. Para la tarde, noche y madrugada podrían presentarse precipitaciones en áreas de Magdalena, sur de La Guajira, Cesar, Córdoba y Bolívar.

El clima tendrá contrastes durante la jornada, con lluvias en varias zonas y temperaturas elevadas en otras ciudades del país. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante la jornada, con posibilidad de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas, principalmente en el área marítima.

La región Pacífica tendrá nubosidad durante buena parte del día y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas. Estas condiciones podrían mantenerse durante toda la jornada sobre la cuenca del Pacífico colombiano.

En la región Andina, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores de Norte de Santander, Santander, Caldas y Antioquia, mientras que en Boyacá, Cundinamarca, Risaralda y Quindío podrían registrarse precipitaciones de menor intensidad.

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Por otro lado, en la Orinoquia predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche en sectores de Arauca, Casanare, Meta y el suroccidente de Vichada. En la Amazonia también se espera predominio de condiciones secas, con posibilidad de precipitaciones en zonas del piedemonte Amazónico, Guainía, Caquetá y Putumayo.

Las temperaturas también serán un factor relevante durante la jornada. El Ideam prevé valores superiores a los promedios habituales de septiembre en amplios sectores de la Orinoquia, Amazonia y el centro y sur de la región Andina, especialmente en Tolima y Huila. La combinación de altas temperaturas y humedad podría generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde.