Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entrega reporte tras grave incendio en Villa de Leyva: el 50% ya está controlado

El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó un nuevo reporte a la media noche del domingo sobre la grave situación tras un incendio forestal que se desencadenó en Villa de Leyva. Aseguró que hasta el momento cuentan con cuatro aeronaves, de las cuales dos son contratadas directamente por la Gobernación, una del Ejército y una de la FAC.

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Adicional a ello, aseguró que este 21 de septiembre se espera que lleguen nuevos cuerpos de Bomberos para prestar las ayudas, exactamente unos 14 adicionales, además de 200 personas de la comunidad que se han acercado para prestar su ayuda en la montaña.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó un nuevo balance sobre el incendio forestal en Villa de Leyva y destacó el trabajo de los organismos de emergencia para contener las llamas. Foto: juan carlos sierra-semana

De acuerdo con el reporte del Puesto de Mando Unificado, con corte a las 6 de la tarde del domingo 20 de septiembre, se reportó que el incendio ya estaba en un 50% controlado.

Sin embargo, el funcionario detalló que es importante la vigilancia permanente, pues los vientos que se perciben allí son tan fuertes que pueden llegar a reavivar las llamas en zonas en las que ya se habían extinguido.

Desde Villa de Leyva entregamos a Boyacá y al país un balance de las acciones que se han venido realizando para controlar el incendio.



¡No descansaremos hasta tenerlo liquidado!



¡Confianza, trabajo duro y fe! pic.twitter.com/59sHNdDkeQ — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 21, 2026

“Invitar de todo corazón a toda la comunidad que pueda acompañar las labores de trabajo, a la solidaridad también para los víveres, para las personas que vienen, a los cuerpos de Bomberos que vienen”, añadió el gobernador.

Cuatro aeronaves participan en las labores para controlar el incendio forestal registrado en Villa de Leyva, Boyacá. Foto: X/@MinDefensa - A.P.I.

Frente a las descargas, Amaya aseguró que se dieron 170 descargas con 4 helicópteros, que significan unos 240.000 litros que se han descargado sobre los incendios forestales. La afectación de los incendios hasta el momento es de 290 hectáreas.

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Adicional empezarán este 21 de septiembre a utilizar el helicóptero más grande de la Gobernación, que tiene una capacidad de 1.600 litros de agua.

Cerca de 200 habitantes de la comunidad se han sumado voluntariamente a las labores de apoyo para enfrentar la emergencia en Villa de Leyva. Foto: Colprensa / Redes sociales / API

“Gracias a todos los bomberos que arriesgan su vida por proteger el ecosistema y por proteger el casco urbano. Gracias a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional por articularnos”, concluyó.