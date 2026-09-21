Varios sismos sacudieron a Colombia durante la madrugada de este 21 de septiembre: Tolima concentró la mayor actividad

Una intensa actividad sísmica se registró durante la madrugada de este lunes, 21 de septiembre, en Colombia, especialmente en el municipio de Chaparral, Tolima, donde fueron reportados múltiples movimientos en un periodo de varias horas.

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De acuerdo con los reportes sísmicos enviados, desde poco antes de la 1:00 de la madrugada y hasta las 5:47 a. m. se registraron 15 eventos sísmicos en Chaparral, todos con profundidades reportadas como superficiales y magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 3,2.

Uno de los movimientos de mayor magnitud en esta zona ocurrió a las 4:52 a. m., cuando se registró un sismo de magnitud 3,2. Más tarde, a las 5:20 a. m., otro movimiento alcanzó una magnitud de 2,9, seguido por varios eventos durante los siguientes minutos.

La actividad continuó durante la madrugada. A las 5:26 a. m. se reportó un sismo de magnitud 2,6; a las 5:40 a. m., uno de 2,5, y apenas siete minutos después, a las 5:47 a. m., se registró otro movimiento de magnitud 2,6.

Antes de estos eventos también se habían presentado varios movimientos. Entre ellos se encuentra uno de magnitud 3,0 registrado a las 3:23 a. m., mientras que a las 3:28 a. m. ocurrió otro de magnitud 2,7. También fueron reportados movimientos de magnitudes 2,5 y 2,6 durante las primeras horas de la madrugada.

Tras el terremoto, otras personas salen a trabajar intentando continuar con su vida. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

La actividad sísmica no se concentró únicamente en Tolima. En Istmina, Chocó, también fueron registrados dos movimientos durante la madrugada de este lunes.

El primero ocurrió a la 1:20 a. m. y tuvo una magnitud de 3,5, la mayor de los eventos incluidos en los reportes suministrados. Este movimiento tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

Posteriormente, a la 1:35 a. m., se registró otro sismo en Istmina, esta vez de magnitud 3,0, con profundidad superficial. Así, durante la madrugada se reportaron movimientos sísmicos tanto en Tolima como en Chocó, aunque fue Chaparral el municipio que concentró la mayor cantidad de eventos registrados en este periodo.

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Entre los movimientos reportados en Chaparral también se encuentran sismos de magnitud 2,7 a las 4:08 a. m. y 3:28 a. m., así como otros de magnitud 2,8 y 3,0 registrados durante la primera parte de la madrugada.

Los reportes corresponden a los boletines sísmicos emitidos durante la madrugada del 21 de septiembre de 2026. El sistema de reporte del Servicio Geológico Colombiano permite a las personas informar si sintieron alguno de estos movimientos, información que sirve para complementar el seguimiento de la actividad sísmica registrada en el territorio nacional.