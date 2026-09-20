La emergencia por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, se agravó este domingo, 20 de septiembre.

El fuego se acerca al Hotel Duruelo, uno de los establecimientos turísticos del municipio, por lo que se adelanta su evacuación preventiva, mientras dos helicópteros apoyan desde el aire las labores para contener las llamas.

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El incendio comenzó hacia la 1:00 de la tarde del sábado 19 de septiembre y durante las últimas horas ha avanzado, favorecido por los fuertes vientos.

La situación mantiene en alerta a residentes, turistas y establecimientos ubicados en sectores próximos al área afectada.

De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, el Hotel Duruelo está siendo evacuado ante el riesgo de que el fuego llegue hasta el establecimiento.

El Hotel Duruelo quedó en alerta por la cercanía del incendio forestal que avanza en Villa de Leyva y genera una densa columna de humo. Foto: Semana

Una extensa columna de humo

La medida busca poner a salvo a las personas que se encuentran allí mientras los organismos de emergencia trabajan para controlar el incendio.

Uno de los efectos más visibles de la emergencia es la presencia de una extensa columna de humo sobre Villa de Leyva.

El viento ha favorecido su desplazamiento y también ha dificultado las labores de los organismos que intentan contener las llamas.

La humareda se suma al riesgo generado por el avance del fuego hacia sectores cercanos al casco urbano.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia y han reforzado el operativo para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

Evacúan hoteles en Villa de Leyva por un incendio forestal que mantiene en alerta al municipio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/w0Opgr7Lhi — Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026

Dos helicópteros apoyan el control del incendio

Las labores para contener el fuego cuentan con apoyo aéreo. Dos helicópteros realizan operaciones para intentar apagar las llamas, mientras en tierra trabajan organismos de socorro y equipos especializados.

El apoyo aéreo resulta especialmente importante debido a las condiciones del terreno y a la dificultad para acceder a algunos de los puntos donde permanece activo el incendio.

Durante la noche del sábado, las condiciones de oscuridad y la topografía obligaron a suspender algunas labores, por lo que los equipos retomaron y reforzaron las operaciones durante la mañana de este domingo.

Dos helicópteros apoyan desde el aire las labores de emergencia para controlar el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva. Foto: Semana

El comportamiento del incendio ha estado marcado por los fuertes vientos, que han contribuido a la propagación del fuego. Esta condición mantiene la emergencia activa y aumenta la preocupación por su cercanía con el casco urbano.

Las autoridades han dispuesto maquinaria y equipos de emergencia en puntos estratégicos para responder ante un eventual avance de las llamas hacia la zona urbana.

El incendio se originó en el cerro San Marcos, en el sector de La Marmolera, y desde el sábado los organismos de emergencia trabajan para contenerlo.

La prioridad es evitar que llegue a las viviendas, establecimientos turísticos y demás zonas pobladas de Villa de Leyva.

La proximidad de las llamas también llevó a modificar actividades programadas en el municipio. El seminario de periodistas del Banco de la República fue suspendido ante las condiciones generadas por el incendio.

Por ahora, el Hotel Duruelo permanece en proceso de evacuación preventiva mientras continúa el operativo contra las llamas y las autoridades siguen evaluando el comportamiento del fuego y las condiciones del viento.