Revelan video de los últimos momentos de Cristian Garzón, el guarda de TransMilenio asesinado en Soacha

Un hecho conmocionó a Bogotá, cuando el pasado 18 de septiembre, se registró el asesinato de un guarda de TransMilenio, cuando intentaba evitar que una persona se colara.

Envían a la cárcel a pareja señalada de matar a vigilante de TransMilenio: estas son sus identidades

Los hechos se presentaron en horas de la mañana en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, en donde el guarda Cristian Garzón, de 27 años, intentó prevenir que un usuario intentara ingresar al sistema de transporte público evadiendo el pago correspondiente del pasaje.

Esto derivó en una confrontación entre el personal de TransMilenio y el individuo, quien agredió al guarda con un arma cortopunzante, que le generó graves lesiones. Varios de sus compañeros lo auxiliaron y fue trasladado a un centro médico, en donde falleció.

Guardias de seguridad trasladando a su compañero herido Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales / Montaje SEMANA

Luego de que se conociera el hecho y los detalles del violento ataque, por parte de las autoridades, al pasar los días surgieron las imágenes y videos de lo ocurrido.

El contenido audiovisual fue clave para que se reconstruyeran los momentos del incidente, que también analizaron en la Fiscalía para determinar las responsabilidades del presunto agresor.

En el video se observa cómo hacia las 9:20 a. m. Cristian se encontraba ejerciendo su turno laboral. Allí, observó cómo el que sería su atacante, acompañado de su pareja, mostraba indicios de querer subir a la estación sin tener que pagar el pasaje.

Es en ese momento que el guarda de TransMilenio se ubicó en la plataforma para impedir que subiera a la estación. En ese momento, el hombre se acercó a Cristian y le jaló uno de sus pies, provocando que casi se cayera.

A partir de ese momento, una compañera de Garzón llegó al lugar y ambos siguieron al hombre, quien posteriormente se dirige a uno de los guardas y lo ataca, siendo Cristian el que recibió la agresión y cae al suelo.

A la cárcel, la pareja señalada de asesinar al guarda de TransMilenio

Tras lo ocurrido en la estación de Terreros, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo para buscar a la persona responsable de atacar con un arma cortopunzante a Cristian Garzón.

Tras seguir las pistas y por información, las autoridades identificaron y capturaron al presunto responsable, junto con su pareja. A partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación comenzó el proceso de judicialización para ambos individuos.

Los señalados asesinos del vigilante y el momento en el que los compañeros de la víctima la llevan hasta el médico. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: API

Los procesados, identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su novia, Anngi Natalia Díaz Sierra, fueron imputados por el delito de homicidio agravado, por medio de un fiscal de la Seccional Cundinamarca.

Los cargos no fueron aceptados por los capturados, por lo que un juez de control de garantías los envió a prisión mientras se avanza el proceso en su contra.