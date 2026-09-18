Por evitar que se colaran, un guardia de TransMilenio terminó muerto en la estación Terreros

Un lamentable hecho que terminó con un guardia de Transmilenio muerto ocurrió durante la mañana de este viernes, 18 de septiembre, en la estación Terreros, en Soacha. El alcalde de Bogotá confirmó la captura de los dos individuos.

Así quedó en video el momento en que colados intentaron herir con cuchillo a guardas de TransMilenio

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el guardia intervino cuando una pareja habría intentado ingresar al TransMilenio sin pagar el pasaje. En medio de la situación se produjo una confrontación y el trabajador habría sido atacado con un arma blanca.

Usuarios que presenciaron el altercado informaron que el guardia recibió heridas en el pecho y fue trasladado a un centro asistencial de la zona. Pese a la atención médica, murió minutos después. Las autoridades están estableciendo cómo ocurrieron exactamente los hechos.

Los guardias de seguridad trasladaron a su compañero herido. Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales / Montaje SEMANA

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la empresa TOP GUARD LTDA confirmaron el fallecimiento del colaborador Cristian Garzón, un profesional de seguridad privada de 27 años.

Testigos citados en los primeros reportes señalaron que el trabajador hizo el reclamo a una persona que presuntamente pretendía evadir el pago del pasaje. La situación habría escalado con rapidez hasta una pelea.

Las versiones preliminares apuntan a que un hombre habría utilizado un arma cortopunzante contra el guardia. Posteriormente, los presuntos responsables fueron capturados por la Policía.

La organización expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y aseguró que les brindará acompañamiento integral. Asimismo, agradeció la oportuna intervención de la Policía Nacional, que permitió la captura de los presuntos responsables, y solicitó a las autoridades que el proceso judicial avance con firmeza, celeridad y toda la contundencia que exige el caso.

Los ataques a guardas ya habían encendido las alarmas

El problema no es nuevo. En junio, un hombre que presuntamente intentaba ingresar al Transmilenio sin pagar atacó con un martillo a un guarda en el Portal 20 de Julio. El trabajador sobrevivió y el presunto agresor fue capturado.

También se han registrado ataques con armas cortopunzantes. En julio, la Policía informó sobre la captura de un hombre acusado de agredir con un arma de este tipo a un vigilante después de que este le reclamara por una presunta evasión del pasaje.

En junio, un hombre que presuntamente intentaba ingresar al TransMilenio sin pagar atacó con un martillo a un guarda en el Portal 20 de Julio. Foto: guillermo torres-semana

Ahora, el episodio de Terreros deja un desenlace mucho más grave. Un trabajador que cumplía labores de vigilancia terminó muerto después de intervenir en un supuesto intento de evasión.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y reconstruir lo ocurrido, la estación Terreros queda nuevamente en el centro de la discusión sobre la violencia que se presenta alrededor de los controles de ingreso a TransMilenio.