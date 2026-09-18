Habla la mamá de la niña que fue encontrada muerta en una alcantarilla de Bogotá: hizo pedido a las autoridades

Mientras que las autoridades adelantan las investigaciones por el asesinato de Ana Lucía González, la niña de 9 años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla en Bogotá, su familia quiere que les entreguen el cuerpo para despedirla y exigen justicia.

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Esto fue lo que dijo la mamá de la pequeña, quien habló por primera vez desde su muerte. Lo hizo en diálogo con el medio City Tv, en donde expresó que no cuentan con tantos recursos para estar en Colombia.

“Hicieron la prueba, ya reconocí a mi hija y lo que yo quiero es que me den el cuerpo de ella lo antes posible, porque aquí no tenemos recursos para tantos días”, comentó.

Ana Lucía vivía en Venezuela junto a su familia, pero se encontraba en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, pasando unas vacaciones con su hermana, quien sí está radicada en el país.

Este es el hombre que fue capturado por la muerte de la niña. Foto: Fiscalía

De hecho, esta semana se tenía estipulado que la pequeña se devolviera, algo que finalmente no ocurrió tras el crimen con el que se acabó con su vida.

Las autoridades confirmaron que detrás de todo estaría un sujeto identificado como Shenner José Rojas, era el exnovio de la hermana de la víctima y, al parecer, habría actuado en venganza porque esta no quiso seguir con la relación sentimental.

El hombre ya fue capturado y está a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas fue presentado ante un juez de control de garantías, pero en la audiencia no aceptó los cargos que se le imputaron.

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La mamá de la niña aprovechó para también hacerle un llamado a las autoridades para que este hecho no quede en la impunidad.

“Le pido a la autoridad que se haga justicia”, exigió.

La menor había sido reportada como desaparecida y horas más tarde fue encontrada sin vida por otros niños. Foto: Redes sociales/Montaje Semana

De acuerdo con un informe preliminar de Medicina Legal, Ana Lucía habría muerto por asfixia, aunque los análisis al cuerpo todavía se adelantan para determinar por completo las circunstancias.

Además, también se está a la espera de que se confirme si fue abusada sexualmente, pues el cuerpo presentaba indicios de esto.