Cayó presunto involucrado en el asesinato de una mujer neerlandesa en Salento, Quindío

En las últimas horas, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron a un individuo por su presunta responsabilidad en el asesinato de una ciudadana holandesa de 41 años, identificada como Marlies Minke Genz, en hechos ocurridos en mayo del año en curso.

Se trata de un sujeto de 38 años de nombre Eduardo Ramiro Mendoza Nare, quien es procedente de Caracas, Venezuela.

Entre senderos y un lago: el misterio detrás de la muerte de una turista holandesa en Salento

Para capturar a este individuo, los investigadores trabajaron en la elaboración de fotogramas, cotejos morfológicos, análisis de vínculos e interceptación legal de comunicaciones.

Ahora, Mendoza deberá responder ante la justicia por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.

El crimen de Marlies Minke Genz

La turista extranjera estaba hospedada en un hotel de Salento e informó el pasado martes 26 de mayo, a eso de la una de la tarde, que iba a hacer un tour cafetero en una finca ubicada en zona rural de esa población.

Sin embargo, de la extranjera no se volvió a saber nada hasta el domingo 31 de mayo, cuando la encontraron muerta flotando en un lago de la vereda Palestina.

Días después de esa muerte, el alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales, reveló el último registro sobre la extranjera de una cámara de seguridad.

“Hoy vemos a través de esas cámaras que se dirige a la vereda Palestina a hacer un recorrido del café y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente, vemos que la última vista de esa ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas”, dijo Morales en ese entonces.

En su momento, la Gobernación del Quindío ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregara información oportuna que permita esclarecer lo ocurrido con la turista holandesa en ese municipio del Quindío.