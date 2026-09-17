Fuentes militares confirmaron que en el más reciente rescate de un secuestrado por extorsión en el sur de Bogotá se estableció que detrás del crimen estaba una célula del Clan del Golfo.

De acuerdo con las fuentes del Ejército, en el barrio El Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, luego de obtener información de inteligencia, se logró ubicar la vivienda en donde criminales tenían secuestrada a una persona, que había sido apartada de su familia de manera violenta el pasado lunes 14 de septiembre.

Los criminales, dijeron desde el Ejército, estaban exigiendo más de 100 millones de pesos para regresarla a la libertad. En medio de la acción militar, fueron capturadas cinco personas, incautada un arma de fuego, un proveedor y 12 cartuchos.

los criminales exigían más de 100 millones de pesos para liberar a la víctima de secuestro. Foto: Colprensa

Dentro de las acciones preliminares, las autoridades militares establecieron que una célula del Clan del Golfo estaba detrás del secuestro.

Uno de los capturados, dijeron las fuentes, es alias Julián, quien haría parte del frente Nicolás Antonio Urango Reyes, que trabaja para el Clan del Golfo.

De acuerdo con las fuentes militares, el trabajo consistió en hacerle seguimiento a alias Julián, a sus hombres, los lugares por donde se movían y de esta manera ubicar la vivienda en donde estaba el secuestrado.

Operativo de película

En varias cámaras corporales de alta resolución quedó grabado el momento exacto de cuando llegan los militares a la vivienda en el sur de Bogotá, realizan el allanamiento y logran el rescate sano y salvo del secuestrado.

El Gaula Militar ejecutó una operación de alto riesgo en el sur de Bogotá. Foto: Ejército Nacional

Una unidad especializada del Gaula Militar, en una acción controlada, rodeó la vivienda y, con entrenamiento en estos casos, ingresó a la vivienda para evitar acciones criminales de los delincuentes en contra de la víctima de secuestro.

Es de anotar que durante los últimos días militares y policía han logrado rescatar a personas secuestradas por grupos criminales con fines extorsivos.