Sin tiempo para reaccionar, así quedaron los guerrilleros del ELN cuando vieron en la madrugada que hombres de las fuerzas especiales del Gaula Militar y de Policía llegaron por sorpresa a la vivienda donde tenían a ocho secuestrados.

La Fuerza Pública contaba con información precisa y en tiempo real gracias al apoyo que les había brindado Estados Unidos a través del Comando Sur y la DEA.

Estas dos unidades estadounidenses pusieron al servicio de la Fuerza Pública colombiana equipos de última generación que transmitían imágenes en tiempo real de los movimientos que había en el blanco previamente definido.

SEMANA obtuvo en exclusiva varias de las imágenes que fueron grabadas por un dron con tecnología de punta de propiedad del gobierno estadounidense.

Fuentes de la Fuerza Pública le confirmaron a SEMANA que este apoyo fue clave para poder darle luz verde a la operación interagencias que se llevaba planeando desde hace ocho días.

Las autoridades sabían que en zona rural de Convención, donde el dominio es del ELN, había varias personas secuestradas, incluso que en el sitio habían estado los tres policías que fueron secuestrados recientemente en la región del Catatumbo.

Por esta razón y al ver que contaban con la certeza de poder rescatar a los ocho secuestrados, decidieron lanzar la operación en la madrugada de este martes 15 de septiembre.

El ataque fue directo contra el frente Camilo Torres del ELN. Para las autoridades militares y de policía, este es un golpe directo contra Silvana Guerrero, la jefe del Frente de Guerra Oriental, que ha salido en diferentes videos desafiando al Estado y la fuerza pública.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo: “Hombres del Gaula fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”.