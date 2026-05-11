En operativo simultáneo en tres regiones del país, caen autores de doble homicidio. El motivo del crimen sería una millonaria deuda

En un megaoperativo realizado de forma simultánea en diferentes ciudades del país, fueron capturados cuatro miembros de una banda relacionados con un doble homicidio y otro homicidio más, este último en grado de tentativa. Los asesinatos, según se pudo establecer, habrían sido fruto de un ajuste de cuentas entre los delincuentes.

Policía de Bogotá capturó a dos presuntos delincuentes en el barrio Restrepo; uno de los detenidos contaba con 24 anotaciones

Los detenidos en este operativo, que se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué, Tolima; en el municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima; en el corregimiento de Guarinocito, jurisdicción del municipio de La Dorada, Caldas, y en la ciudad de Medellín, Antioquia, están siendo procesados por los delitos de homicidio agravado en modalidad de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o parte de municiones.

Los detenidos Jesús Antonio Pino Palacio, Faber Andrés Sandoval Patiño, Gabriel Rivera Ospina y Diego Alonso Bedoya Bustamante supuestamente se pusieron de acuerdo para planear y ejecutar un crimen, asesinando a tres personas en la vía alterna que conecta los municipios de San Sebastián de Mariquita (Tolima) y Victoria (Caldas), cerca de la Hacienda Amayo Luchima.

Se trató de un complejo operativo en el que participaron unidades de diferentes ciudades y fuerzas. Foto: Policía

Las investigaciones indican que el crimen se debió a una deuda de más de 10.000 millones de pesos. Como la deuda no se pagó, los responsables decidieron “cobrar” la deuda por su cuenta.

Cada miembro de la banda tenía un papel importante en los crímenes, pero, según la investigación, Bedoya Bustamante, de 62 años, fue quien organizó todo. Le debían dinero, y por eso lo están juzgando como el principal responsable. Se dice que fue el encargado de coordinar el crimen y de contratar a los sicarios y al campanero.

En el lugar de los hechos estuvieron Pino Palacio y Sandoval Patiño, de 57 y 39 años respectivamente, quienes fueron los responsables de disparar. De acuerdo con las pruebas presentadas, ellos fueron los responsables de matar a las víctimas.

El cuarto implicado, Rivera Ospina, de 40 años, de acuerdo con los elementos materiales de prueba y evidencia física recaudados, “cumplía funciones de vigilancia, seguimiento y campanero, facilitando la ejecución de la conducta punible investigada”, informaron las autoridades.

En la acción criminal, que fue cometida el 4 de noviembre de 2024, se ocasionó la muerte por arma de fuego de Francisco Javier Sandoval, conocido como “Morrongo”, así como de Hernando Laverde Varón. De igual forma, resultó lesionado Carlos Alberto López, conocido como “Gallo”, quien fue el sobreviviente del ataque sicarial.

En el operativo para dar con los autores de este crimen múltiple participaron hombres del CTI del Tolima, Caldas y Antioquia, de la Sijín y del Gaula, así como uniformados del Ejército Nacional, específicamente del Batallón de Contrainteligencia n.º 5, así como personal de la Fuerza Aeroespacial.

Así cayó extranjero que explotaba a menores de edad en Medellín: descubrieron una poderosa red

A los detenidos ya les fue legalizada su situación y mañana se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, para definir si se defienden en libertad o, por la gravedad y violencia de los hechos criminales, son enviados a un centro penitenciario.

En las capturas, diligencias y allanamientos, les fueron incautados dos pistolas, cuatro proveedores, más de 300 cartuchos, una pistola traumática, una escopeta tipo changón, siete celulares, una pistola nueve milímetros y otros dispositivos electrónicos.