Mujer murió tras caer de un cuarto piso en Bogotá; no estaba sola y el caso es investigado por las autoridades

Una mujer murió tras caer desde un cuarto piso en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, en un caso que hoy genera múltiples preguntas y es investigado por las autoridades como un posible feminicidio.

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La emergencia ocurrió el pasado 10 de mayo, en el barrio María Paz, en un conjunto residencial del sector, donde vecinos alertaron sobre una mujer gravemente herida luego de una caída desde gran altura.

La víctima, de aproximadamente 35 años, fue trasladada de urgencia a la Clínica del Occidente, donde alcanzó a ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, horas después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Aunque inicialmente el caso fue manejado como una caída accidental, la investigación tomó otro rumbo tras conocerse versiones de testigos que aseguran que minutos antes se habría presentado una fuerte discusión dentro del apartamento donde la mujer se encontraba junto a su pareja sentimental.

Ese detalle llevó a que unidades de criminalística y de la Policía Metropolitana de Bogotá comenzaran a recopilar pruebas para establecer qué ocurrió realmente dentro de la vivienda y si hubo participación de otra persona en la muerte de la mujer.

Las autoridades ahora revisan cámaras de seguridad, entrevistas y elementos hallados en el lugar para esclarecer si la caída fue accidental o si detrás de la tragedia habría un nuevo caso de violencia basada en género en la capital.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la situación de violencia que enfrentan muchas mujeres en Bogotá. Según cifras conocidas recientemente por el distrito, en la ciudad hay 390 mujeres clasificadas en riesgo extremo de feminicidio durante 2026, una situación que mantiene bajo preocupación a organizaciones sociales y entidades de protección a víctimas.

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Además, los reportes advierten que muchas mujeres permanecen expuestas a contextos de violencia intrafamiliar, amenazas y agresiones reiteradas antes de que ocurran tragedias como esta.

El caso de Kennedy también revive el debate sobre la efectividad de las rutas de prevención y atención para víctimas de violencia de género, especialmente en situaciones donde existen antecedentes de discusiones o conflictos dentro del entorno sentimental.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar qué ocurrió realmente dentro del apartamento y si la muerte de la mujer corresponde a un presunto feminicidio.