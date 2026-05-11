Autoridades hallaron irregularidades en hoteles y moteles de Bogotá: acá los detalles del operativo

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, la Alcaldía Local de Fontibón lideró un operativo de inspección, vigilancia y control en establecimientos de alojamiento y comercio de alto impacto.

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La intervención interinstitucional contó con la participación de la Policía Nacional, la Policía de Turismo, la Secretaría Distrital de Gobierno, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Autoridades recomendaron el cierre voluntario de distintos establecimientos. Foto: Alcaldía de Bogotá API

La jornada, que estuvo acompañada por la comandante de la Policía de Turismo, Johanna Marcela Londoño, se centró en verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar entornos seguros para los habitantes y visitantes de la localidad.

Verificación de requisitos y hallazgos

Durante las inspecciones realizadas en hoteles y moteles del sector centro de Fontibón, las autoridades evaluaron la documentación legal, la actividad económica, el pago de derechos de autor, las condiciones sanitarias y los requisitos generales de funcionamiento.

Como resultado de estas labores, se identificaron inconsistencias en cuatro establecimientos, relacionadas específicamente con:

Certificados de Cámara de Comercio desactualizados.

Incumplimiento en el pago de derechos de autor.

Deficiencias en las condiciones sanitarias y de salud.

Ante estas irregularidades, las autoridades recomendaron el cierre voluntario de los locales afectados mientras se adelanta el proceso de normalización de los requisitos legales exigidos.

Control a comportamientos contrarios a la convivencia

El operativo también permitió identificar situaciones que afectan el orden público. En uno de los hoteles intervenidos, las autoridades hallaron a personas consumiendo sustancias psicoactivas, caso que fue remitido de inmediato a las entidades competentes para el proceso judicial respectivo.

Asimismo, el ICBF y las unidades policiales realizaron labores de acompañamiento para asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes, verificando que estos espacios no sean utilizados para actividades que vulneren sus derechos.

Compromiso con la seguridad local

Con esta intervención, la administración local reafirma su política de control permanente sobre el comercio de alto impacto.

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La Alcaldía de Fontibón anunció que estos operativos interinstitucionales continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores, con el fin de recuperar el espacio público y garantizar la tranquilidad de la comunidad mediante el estricto cumplimiento de la ley.

Las autoridades seguirán haciendo este tipo de operativos con el fin de garantizar que los establecimientos cumplan con todos los requisitos de ley para poder funcionar.

Es importante que todos los establecimientos de comercio tengan al día toda la documentación de ley para poder funcionar, de ese modo se evitan posibles cierres que puedan presentarse a raíz de esto.

También se insta a los habitantes de los distintos sectores de la capital denunciar posibles irregularidades que se presenten en cualquier comercio.