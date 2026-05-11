Llegaron a Bogotá más de 500 indígenas Misak: estas son las entidades en alerta

Desde la tarde de este domingo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, advirtió sobre la llegada de al menos 500 miembros de la comunidad Misak a la capital del país para reclamarle al Gobierno Petro sus incumplimientos.

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Aunque se esperaba que el arribo de la comunidad se diera en el Ministerio de Interior, tal como sucedió el 21 de abril, a mediados de las 8:30 de la mañana, llegaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicada en el sector del CAN.

El secretario Gustavo Quintero anunció que los manifestantes estaban ingresando a las oficinas de la ANT. Cabe aclarar que, como se evidencia en los videos publicados por la secretaría, no lo hacen en medio de confrontaciones ni arbitrariedades.

#Reporte | •Manifestación Comunidad Misak.



La comunidad ingresa a las oficinas de la Agencia Rural de Desarrollo. pic.twitter.com/NFFL47rEA7 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 11, 2026

Entidades que pueden ver alterado su funcionamiento

Gustavo Quintero advirtió que, con la llegada de la comunidad a este sector de la ciudad, “diferentes entidades nacionales pueden ver alterado su normal funcionamiento”.

Al lado de la ANT se encuentran el Ministerio de Minas y Energía, así como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el DANE. A pocos kilómetros, se encuentran las oficinas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Infraestructura y una sede de Migración Colombia.

El secretario de Gobierno de Bogotá le hace un llamado específico al Ministerio del Interior para abrir espacios de diálogo con la comunidad para que no se altere la cotidianidad de los bogotanos y las diferentes entidades distritales.

Bogotá. Abril 21 de 2026. La comunidad Misak manifestó en el MinInterior. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Sobre este último ministerio se mantiene una vigilancia especial, ya que sus oficinas en el centro de Bogotá fueron el punto de concentración de las manifestaciones de esta misma comunidad el mes pasado.

Inconformidades de la comunidad por sus tierras

La llegada de esta comunidad indígena a la ANT coincide con una de las inconformidades manifestadas aquel 21 y 22 de abril, cuando en el pliego de peticiones revelado por SEMANA, los Misak denunciaban que el Gobierno Petro les quitó sus territorios.

Lo expuesto por la comunidad en el primer punto de dicho pliego de peticiones revelaba que la actual administración estatal les quitó a los Misak algunos de sus predios para favorecer a los cabildos de Pitayó, Yaquivá y Mosoco.

Por esto, la población Misak le solicitó a la administración estatal la financiación para la compra de nuevos territorios, “como forma de compensación y restauración de toda la violencia y genocidio cultural y territorial promovido por el Estado colombiano”.

Población Misak manifiestan contra la administración del presidente Petro. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Marcha y mujer - Colprensa Catalina Olaya/ Presidente - Colprensa A.P.I.

Aunque, hasta el momento, no se conoce por parte de las autoridades si los manifestantes se movilizarán a otros puntos o entidades de la ciudad, la Alcaldía de Bogotá acompaña la jornada de manifestaciones para garantizar el desarrollo de estas sin afectar a los capitalinos.