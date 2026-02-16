Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

El encuentro entre las partes se dará a las 5:00 de la tarde en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
El Ministerio del Interior confirmó que los 1.200 trabajadores que estaban retenidos por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ya fueron liberados.

Pese a que desde el Distrito el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, había informado que la reunión entre el Ministerio del Interior y los manifestantes de la Asamblea de Consejos Comunitarios del Cauca no se había realizado a las 2:00 p. m., como estaba previsto, el Ministerio del Interior aseguró que el encuentro solo se retrasó y que se llevará a cabo sobre las 5:00 p. m. en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

“Lamentamos que no se haya cumplido la reunión entre la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional. Como se trata de instalaciones de entidades del orden nacional, son justamente ellos quienes deben dar la solicitud de intervención a la fuerza pública”, escribió Quintero en su cuenta de X.

Tras el mensaje de la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior aseguró que ya se había logrado la liberación de los empleados de las entidades ubicadas en el CAN, quienes estaban siendo retenidos por las comunidades manifestantes.

Más temprano, el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, aseguró que el Ejecutivo ya había concertado un espacio formal de conversación con los líderes de las comunidades, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante.

Según explicó el funcionario, el compromiso se logró durante una reunión realizada el día anterior en la Universidad Nacional de Colombia, en la que participaron delegados del Gobierno y representantes de los consejos comunitarios del norte del Cauca. Allí se acordó un nuevo encuentro, que ahora comenzará a las 5:00 p. m. en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

