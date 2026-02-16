El Ministerio del Interior confirmó que los 1.200 trabajadores que estaban retenidos por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ya fueron liberados.

“Dejen salir a las personas”: el urgente llamado del MinInterior a indígenas y afros del Cauca que ocupan el MinEducación y retienen a empleados

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: CAPTURA DE VIDEO COLPRENSA

Pese a que desde el Distrito el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, había informado que la reunión entre el Ministerio del Interior y los manifestantes de la Asamblea de Consejos Comunitarios del Cauca no se había realizado a las 2:00 p. m., como estaba previsto, el Ministerio del Interior aseguró que el encuentro solo se retrasó y que se llevará a cabo sobre las 5:00 p. m. en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

“Lamentamos que no se haya cumplido la reunión entre la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional. Como se trata de instalaciones de entidades del orden nacional, son justamente ellos quienes deben dar la solicitud de intervención a la fuerza pública”, escribió Quintero en su cuenta de X.

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: Colprensa

Tras el mensaje de la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior aseguró que ya se había logrado la liberación de los empleados de las entidades ubicadas en el CAN, quienes estaban siendo retenidos por las comunidades manifestantes.

Más temprano, el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, aseguró que el Ejecutivo ya había concertado un espacio formal de conversación con los líderes de las comunidades, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante.

Liberaron a 71 trabajadores que habían sido retenidos este viernes 12 de diciembre por un grupo armado

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: CAPTURA DE VIDEO COLPRENSA

Según explicó el funcionario, el compromiso se logró durante una reunión realizada el día anterior en la Universidad Nacional de Colombia, en la que participaron delegados del Gobierno y representantes de los consejos comunitarios del norte del Cauca. Allí se acordó un nuevo encuentro, que ahora comenzará a las 5:00 p. m. en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).