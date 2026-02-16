Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Los integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca llegaron a Bogotá, el domingo 15 de febrero, para reclamarle al Gobierno soluciones por cuenta de la violencia en sus territorios. Además, alegan supuestos incumplimientos del Ejecutivo, hechos en 2024, en lo que respecta a la seguridad a sus comunidades, otorgamiento de tierras, reparación colectiva, derechos étnicos y programas sociales.

Cerca de 750 personas (incluyendo comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas), se instalaron en la sede de la Universidad Nacional, en Bogotá, recién arribaron. Y este lunes han ejercido métodos de presión que van en contra de los derechos de los civiles.

En Bogotá, bloquearon la salida de funcionarios de diversos puestos de trabajo e impidieron que determinadas personas tuvieran libre circulación por las calles. Implantaron su propia ley y encerraron a funcionarios en sus trabajos, sin que valiera argumento alguno para dejarlos marchar a sus destinos.

El asunto se ha vuelto tenso con las horas y por ello Gabriel Rondón, viceministro del Interior, se pronunció. “Hacemos un llamado a las personas que hacen parte de los Consejos Comunitarios del norte del Cauca que se encuentran haciendo una acción de hecho en las instalaciones del Ministerio de Educación”, dijo Rondón.

“El día de ayer, en presencia de la Defensoría del Pueblo, en la Universidad Nacional, con el equipo del Ministerio del Interior y otros ministerios, se acordó que a las 2 de la tarde habría una reunión entre delegados de los Consejos Comunitarios del norte del Cauca y el Gobierno nacional en la Defensoría del Pueblo, como garante. De tal manera que no hay necesidad de bloquear los edificios", agregó.

“No se puede no permitir que la gente salga de sus edificios. Eso no hace parte de la movilización social. De tal manera que le solicitamos a estas personas que permitan, primero que todo, dejar salir a la gente de los edificios. Dos, cumplir el acuerdo que teníamos, y a las 2 de la tarde, en presencia de la Defensoría del Pueblo, acordamos vernos, agregó el viceministro.

“No es con la violencia como se piden reivindicaciones sociales. No es ejerciendo violencia contra otras personas y funcionarios que nada tienen que ver. Entendemos el malestar, entendemos la preocupación en territorio, pero uno no puede ejercer violencia contra otra persona y eso no es una forma de solicitar que un gobierno del cambio, que ha venido yendo a los territorios, cumpla los acuerdos que hemos venido haciendo”, agregó Rondón.

De tal manera, compañeros y compañeras, de los Consejos Comunitarios del norte del Cauca, dejen salir a las personas de los edificios y nos vemos a las 2 de la tarde en la Defensoría del Pueblo" puntualizó.

Previamente, el mismo viceministro dijo que no se pudo reunir en diciembre pasado con las comunidades que alegan mejoras porque había problemas de orden público “y cierre de año fiscal”. De todas maneras, dijo, sí les cumplirán sus demandas.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que “se han presentado retenciones al personal de diferentes entidades públicas de las ramas Ejecutiva y Judicial en el CAN debido al bloqueo de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Estamos a la espera de que las partes tengan una reunión".

A primera hora se registraron plantones frente a las sedes del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco del asentamiento previamente anunciado por comunidades afrodescendientes y campesinas articuladas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), que también permanecen en la Universidad Nacional.

El departamento del Cauca, por su parte, vive una compleja situación de orden público y de ahí que dichas comunidades recurran a vías de hecho para que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, les preste atención.