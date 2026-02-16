Judicial

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá

Los jueces y servidores judiciales denunciaron que no permiten ingreso y salida en los juzgados administrativos.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:00 a. m.
Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá. Foto: Cortesía

En la mañana de este lunes 16 de febrero se registra una grave situación en los juzgados administrativos de Bogotá, ubicados en el occidente de la capital de la República.

Varios funcionarios y empleados de la rama Judicial le señalaron a SEMANA que integrantes de comunidades indígenas bloquearon las puertas de acceso.

En este caso, se señala que les impiden tanto la entrada como la salida de las instalaciones de la sede judicial ubicada en la carrera 57 # 43-91.

Igualmente, se registra que se han presentado comentarios ofensivos frente a los reclamos que se han hecho. Por esto, piden la presencia de las autoridades.

Este lunes ha estado marcado por varias marchas y protestas en ese sector de Bogotá.

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

A primera hora se registraron plantones frente a las sedes del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco del asentamiento previamente anunciado por comunidades afrodescendientes y campesinas articuladas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), que también permanecen en la Universidad Nacional.

Los manifestantes exigen un diálogo con el Gobierno Petro para que se les otorguen garantías de seguridad en sus territorios. Esto se debe a la grave situación de orden público.

Indígenas bloquean el ingreso a los juzgados administratvos de Bogotá.
Indígenas bloquean el ingreso a los juzgados administratvos de Bogotá. Foto: Cortesía

Según se ha podido establecer, los integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) han bloqueado las puertas de estas entidades.

ACONC reúne a 43 consejos comunitarios que se unieron a este llamado. Según dicen, en sus territorios hoy no habría “garantías para la vida”.

“Los acuerdos firmados no se cumplen. Y la presencia institucional es inexistente. Esta ausencia del Estado ha puesto a nuestras comunidades en riesgo permanente”, dijeron desde esa asociación.

Los miembros de las comunidades se instalaron en la Concha Acústica de la institución educativa, pero eso ha generado polémica porque, al parecer, no se habría presentado la solicitud a las directivas para estar allí.

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, se refirió a esos hechos. El funcionario confirmó la llegada de los representantes de esta comunidad. Mencionó que en diciembre tenían una reunión programada, pero que no se pudo dar por problemas de orden público y el cierre de vigencia fiscal.

“Ya tenemos reunión a las 2 de la tarde con ellos en la Defensoría del Pueblo. Estará encabezada por la ANT y otras entidades, Ministerio de Salud, Hacienda y otros, para atender sus reclamaciones y poder seguir adelante con la agenda que con ellos hemos montado. El gobierno del cambio cumple y avanza con los consejos comunitarios”, dijo el funcionario.

No se trata de la primera vez que llegan comunidades para manifestarse en Bogotá y que se instalan en el campus universitario. El año pasado se registró la llegada de unos 20.000 indígenas que se asentaron durante varios días allí para hacer reclamos a entes gubernamentales. En ese entonces, las directivas de la universidad, varios miembros del cuerpo académico y estudiantes reclamaron por las afectaciones que ese hecho estaba generando en su proceso académico.

Incluso, en videos quedó registrado cómo varios estudiantes y profesores le reclamaban a los indígenas por tomarse varios de los edificios de la sede de la universidad.

En la zona ya hay presencia de las autoridades.

