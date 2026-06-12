Fiscalía pide enviar a la cárcel al cantante Blessd: “Tiene graves antecedentes”

Durante diez horas, la Fiscalía General justificó la necesidad de cobijar con una medida de aseguramiento al cantante Stiven Meza Londoño, conocido como Blessd.

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En la diligencia judicial, que se reanudó a las 6 de la mañana de este viernes 12 de junio, la delegada del ente investigador manifestó que el músico cuenta con varios antecedentes judiciales.

Entre los que se encuentran dos denuncias vigentes por secuestro extorsivo, utilizando un modus operandi similar al que hoy lo tiene sentado ante los estrados judiciales.

Fiscalía pide enviar a la cárcel a Blessd. "Carece del autocontrol necesario". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xhqMILzuxU — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

Para solicitar que se imponga la medida más drástica establecida en el Código Penal, la Fiscalía General señaló que el cantante —ahora imputado— “carece del autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas”.

En su petición, puso de presente la extensa denuncia que realizó el representante del también músico urbano caleño Emanuel Cortés Herrera, conocido como Pirlo, quien también fue sometido a una retención ilegal en el año 2024 por una sospecha en un robo de joyas que eran propiedad de Blessd.

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“La medida idónea para imponer es la medida más gravosa”, señaló la fiscal del caso al citar que debe ser intramural, consistente en “detención preventiva en establecimiento de reclusión”.

En su argumentación, advirtió que, por orden de Blessd, se retuvo a un joven sin que mediara una orden judicial o justificación; se le amenazó para que firmara un contrato con el fin de que dejara de utilizar su nombre e imagen para las presentaciones en bares y discotecas de Medellín.

“Se tiene que la modalidad de la conducta imputada en esta investigación da cuenta de que se cometió contra una persona que se encontraba en condiciones de ventana y que, además de ser privada de su libertad, maltratada, golpeada y amenazada, también fue colocada en imposibilidad de pedir auxilio o comunicar lo que estaba pasando”, puso de presente la fiscal.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel al músico Blessd. Foto: Rama Judicial

“Durante el periodo de tiempo que duró la privación de su libertad, la víctima estuvo completamente inerme y a merced de la voluntad del ciudadano Mesa Londoño y de los demás ciudadanos que, de acuerdo al contexto de los hechos que fueron imputados, se encuentran inmersos”, añadió.

En este punto citó la presencia constante del representante del músico, Sebastián Jaramillo Morán —más conocido como Dímelo Jara— y la abogada Laura Moreno Restrepo.

De las amenazas con arma de fuego e intimidaciones constantes estuvo al tanto —desde el primer minuto— Blessd, según detalló la Fiscalía General. Incluso, hizo una llamada para que firmara ese contrato, pues de no hacerlo, debía asumir las consecuencias.

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“Se puede concluir que el ciudadano no tiene la capacidad de determinar su comportamiento como para seguir las órdenes de los jueces, sino que, por el contrario, tiende a repetir dicho comportamiento ante el mismo tipo de víctima. Esto habla en contra del procesado y en contra de su autocontrol, de modo que, al carecer de dicha autodeterminación, la medida idónea a imponer es la más gravosa en este caso, en el internamiento intramural”, enfatizó.

“Se debe preguntar si hay razones constitucionales legítimas para pensar que la imposición de la medida de aseguramiento podría implicar una carga excesiva para el ciudadano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, o bien que sus circunstancias constitucionales particulares exigen un trato diferencial”, indicó.

Fiscalía le imputó el cargo de secuestro extorsivo al cantante Blessd: "Amenazó y golpeó a la víctima". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1xSItqhJ1E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

Por la gravedad del asunto, consideró que no existe una justificación para que se otorgue un trato diferente al músico, es decir, una detención domiciliaria o condicional.

“En conclusión, la medida solicitada es necesaria, idónea y (3:22) proporcional en sentido estricto y solicito a su señoría que la imponga al ciudadano Stiven Meza Londoño, conocido como Blessd”, concluyó.

El pasado jueves, la Fiscalía General le imputó el delito de secuestro extorsivo al músico urbano. Tras solicitar varias aclaraciones de tiempo, modo y lugar sobre la investigación, Blessd no aceptó los cargos.