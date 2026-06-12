En la mañana de este viernes se reanudó la audiencia en la cual la Fiscalía General le pidió a una jueza de control de garantías de Medellín imponerles medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd; y a su representante Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara.

El mensaje que tiene en problemas judiciales al cantante Blessd: “Si yo estuviera ahí te estaría destrozando la cara”

Durante la intervención de la fiscal, que se ha extendido por cuatro horas en dos sesiones, se manifestó que el músico representa un peligro para la sociedad y puede afectar el desarrollo de la investigación mediante la presión de testigos o alteración de pruebas.

En este sentido, reiteró que Blessd fue el “determinador” del secuestro extorsivo del que fue víctima Andrés Felipe Sánchez Quintero, quien representaba a Jéfferson Sánchez, quien para el año 2022 se ganaba la vida con presentaciones en varias y discotecas de Medellín imitando, entre otros, al músico urbano.

Blessd durante la audiencia de imputación de cargos. Foto: Rama Judicial

Esta situación llevó a que el imitador fuera citado a una reunión en un estudio de grabación en el barrio El Poblado, donde fue intimidado y amenazado, entre otros, por Dímelo Jara y el productor musical Daniel Alejandro Velásquez, más conocido como Dr. Velásquez.

La idea era que firmara un contrato en el que se comprometía a no seguir imitando a Blessd. Esto, teniendo en cuenta que se habían presentado algunas situaciones en bares y discotecas en los que habían preferido contratar al imitador que al músico original.

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En la retención, que se extendió por tres horas, al imitador y sus representantes se les llegó a amenazar incluso con un arma de fuego para que firmaran el documento.

Para la Fiscalía, Blessd estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el estudio de grabación.

“Esta acción fue determinada por el señor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, quien gestó la idea criminal”, explicó la fiscal al sustentar la petición de medida de aseguramiento.

Fiscalía le imputó el cargo de secuestro extorsivo al cantante Blessd: "Amenazó y golpeó a la víctima". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1xSItqhJ1E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

Incluso, citando a uno de los testigos, la delegada del ente invesigador, Blessd los llamó para hacerles una fuerte advertencia con un tufillo de amenaza.

“Mi niño, yo sé quién es usted, sé lo que hace usted, sé dónde vive; yo soy de la calle, no soy tan blandito como Jara; si estuviera ahí, le destrozaría la cara y le llevaría unas liendras que podrían matarlo”, citó la fiscal dándole la autoría de este mensaje al cantante de música urbana.

Tanto Blessd como Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda manifestaron ante la pregunta de la jueza que no aceptaban los cargos formulados por la Fiscalía.