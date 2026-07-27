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Procesan judicialmente a tres docentes por presuntos delitos sexuales contra siete menores

Los hechos se habrían presentado en Bogotá, Meta y Cesar.

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Redacción Nación
27 de julio de 2026 a las 12:19 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: 123rf

La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes, 27 de julio, que fueron judicializados tres docentes señalados de delitos sexuales contra siete menores de edad en Cesar, Bogotá y Meta.

El primer caso se registró en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años. Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual”, informó el ente acusador.

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En cuanto al caso ocurrido en el Meta, más exactamente en Villavicencio, la Fiscalía reportó la judicialización de Jimmy Cárdenas Machado, señalado de realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026.

Por todo lo mencionado, se presentaron cargos legales contra los tres docentes, debido a su supuesta responsabilidad en delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, hechos sexuales con menores de 14 años agravados, explotación sexual comercial con personas menores de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menores de 14 años agravado.

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“Los tres investigados no aceptaron los cargos y jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.