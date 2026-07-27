“Señalamientos injustos”: Juliana Guerrero renunció al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Estos son los detalles

Tras la revelación de SEMANA y el anuncio de la Fiscalía de abrir una investigación formal en su contra, Juliana Guerrero, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó su renuncia al cargo que ostenta en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana tras las revelaciones de SEMANA sobre una presunta red de corrupción

A través de su defensa, la exasesora del Ministerio del Interior aseguró que necesita dedicar su tiempo a las investigaciones que cursan en la Fiscalía y que surgieron tras las denuncias de varios empresarios sobre supuestas exigencias de dinero para tramitar contratos con el Gobierno nacional.

“Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”, señaló el comunicado de Juliana Guerrero.

Guerrero insiste en que los “señalamientos injustos” en su contra no deben afectar la imagen de la universidad ni del Gobierno nacional, como estaría ocurriendo, tras advertir que las declaraciones o noticias sobre los procesos se remiten o incluyen a la universidad y al propio Petro.

Gustavo Petro, mandatario saliente, ha defendido en diversas oportunidades a Juliana Guerrero. Foto: Colprensa

“Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la universidad o sobre el Gobierno nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”, advirtió el comunicado de los abogados de Juliana Guerrero.

La exasesora señaló que responderá por las investigaciones solo ante las autoridades que corresponden, que para el caso es la Fiscalía; uno de los procesos tiene escrito de acusación y el otro apenas arranca luego de las denuncias reveladas en SEMANA.

Conversaciones de WhatsApp entre Juliana Guerrero y empresarios que pagaron para acceder a contratos en el Gobierno Petro. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

“Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”, advirtió el comunicado de Alzate Hernández, firma de abogados de Juliana Guerrero.

El comunicado lo cierra con un agradecimiento al presidente Gustavo Petro y a la Universidad Popular del Cesar: “Muchos éxitos en la labor que continúan desempeñando en beneficio de la educación pública”.