Blessd y su mánager seguirán libres en medio del proceso por secuestro extorsivo

Este jueves 23 de julio, el juzgado quinto penal del circuito de Medellín dejó en firme la decisión de negar la medida de aseguramiento en contra del cantante de reguetón Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd; y a su representante Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara.

“Blessd gestó la idea criminal”. Fiscalía pide medida de aseguramiento contra el cantante de música urbana

Tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General y el representante de víctimas, el juzgado determinó que no se cumplen los requisitos para revocar la decisión emitida el pasado 16 de junio.

De esta forma, el cantante de reguetón y su representante seguirán libres mientras avanza el proceso por el delito de secuestro extorsivo.

Fiscalía le imputó el cargo de secuestro extorsivo al cantante Blessd: "Amenazó y golpeó a la víctima". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1xSItqhJ1E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

La Fiscalía General señaló a Blessd como el “determinador” del secuestro extorsivo del que fue víctima Andrés Felipe Sánchez Quintero, quien representaba a Jéfferson Sánchez, quien para el año 2022 se ganaba la vida con presentaciones en varias discotecas de Medellín, imitando, entre otros, al músico urbano.

*En desarrollo…