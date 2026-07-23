83.000 colombianos saldrán beneficiados gracias a la campaña ‘Ninguna Crisis Olvidada’

La Organización Internacional para las Migraciones brindará asistencia de emergencia a cerca de 83.000 personas en el territorio colombiano. Según el documento oficial, esta campaña quiere disminuir las afectaciones generadas a raíz de las inundaciones por el cambio climático, además de socorrer a las víctimas del conflicto armado en el territorio nacional.

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Los afectados podrán acceder a servicios de salud básicos, alojamiento temporal y sistemas de protección en 52 municipios de 11 departamentos.

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La ejecución de este plan de contingencia cuenta con el respaldo financiero del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe. En un lapso de seis meses, el programa se enfocará en brindar asistencia a la población desplazada, las comunidades confinadas y los habitantes de las zonas receptoras. Asimismo, los cálculos de la entidad estiman que alrededor de 20.000 personas se verán beneficiadas de forma indirecta tras la intervención comunitaria.

El proyecto incluye acciones concretas para asegurar la atención médica y el suministro de servicios de acompañamiento psicosocial.

La iniciativa propone reforzar los centros sanitarios locales para que tengan la capacidad de responder ante brotes epidemiológicos. En estos puntos se distribuirán elementos de agua, saneamiento e higiene, que ayudarán a mejorar las condiciones de los refugios y alojamientos temporales.

Emergencia por inundaciones en Arauca. Foto: Redes sociales.

Las medidas de asistencia abarcan un enfoque de protección orientado a las poblaciones más vulnerables. Las autoridades priorizarán la atención de niños y adolescentes no acompañados, personas migrantes, víctimas de trata y sobrevivientes de violencia de género. Para agilizar la identificación de las necesidades, la entidad empleará la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento en un rango de 48 a 72 horas luego del reporte oficial.

La implementación logística se desarrollará en coordinación con las administraciones nacionales y locales, garantizando los principios de independencia e imparcialidad.

Esta estrategia se encuentra enmarcada en el programa global “Ninguna Crisis Olvidada”, el cual busca ampliar el alcance de la asistencia desde los territorios. La organización incorporará canales de denuncia confidenciales para prevenir conductas de abuso o explotación dentro de las comunidades.

Primeras acciones en la zona

Las brigadas en terreno ya reportan intervenciones ante situaciones de inundaciones y desplazamientos masivos en ocho departamentos del país.

Los equipos de asistencia entregaron más de 5.000 kits de higiene, hábitat y menaje en poblaciones de Norte de Santander, Putumayo, Córdoba, Caquetá y Chocó. Simultáneamente, las comisiones de la entidad adelantan misiones en el departamento del Cauca para coordinar el mejoramiento preventivo de las infraestructuras de albergue.

Panorámica de Cúcuta. Foto: Autor anónimo

En el transcurso de las próximas semanas, las unidades operativas ejecutarán nuevas jornadas de atención en Cúcuta, Puerto Guzmán, Anorí, Totoró, Samaniego y Barbacoas.

Las rutas de distribución también llegarán a los municipios de Arauca, Saravena y Tame con la entrega proyectada de 4.000 suministros adicionales. Toda la operación es respaldada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, operando como complemento a la financiación bilateral existente.