Caso Blessd: duro regaño de la juez a la Fiscalía por “no investigar y apresurarse”

Stiven Londoño, el reguetonero conocido como Blessd, se salvó de terminar en la cárcel. En el marco de un proceso bastante delicado que incluye el delito de secuestro extorsivo, la Fiscalía insistió en que el cantante tiene que estar privado de la libertad, pero una juez le lanzó un salvavidas.

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En criterio de una juez de control de garantías en la ciudad de Medellín, la Fiscalía no logró demostrar la inferencia razonable de autoridad o participación del reguetonero en los hechos que fueron materia de investigación; esto es, el secuestro de Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante.

La juez incluso fue más allá y advirtió que la Fiscalía se apresuró en el proceso y no investigó lo suficiente para demostrar que el reguetonero es responsable de las conductas que fueron sumadas en el expediente y que incluyen también al manager del cantante conocido como Dímelo Jara.

“En este caso este despacho es que la fiscalía se apresuró en estas solicitudes sin haber investigado lo suficiente para lograr, bajo ese estado de inferencia razonable que se permite entonces por parte del juez de control de garantías a través de los elementos materiales de probatorios, que sí están cumplidos esos requisitos que exige el artículo 308 del Código de procedimiento penal”, dijo la juez.

Advirtió la judicatura que, a pesar de que la Fiscalía anunció una serie de elementos de prueba que servirían para confirmar la inferencia de autoría o participación en los hechos investigados, no fueron presentados ni por el ente acusador ni por la representación de víctimas, lo que advierte que resulta improbable acceder a la solicitud de medida de aseguramiento.

“Aquí dijo el apoderado de las víctimas que advirtió que la Fiscalía sí contaba con otros elementos materiales probatorios; tristemente, para estas audiencias no fueron aportados. Entiendo igualmente que la Fiscalía no está en deber a estas instancias de descubrir todos los elementos materiales probatorios, pero lo que advierte este despacho, aunque fueron cantidad de elementos, pues de los mismos no se desprende un descubrimiento y esa carga la tenía frente a esa primera exigencia”, advirtió la juez.

La Fiscalía, por su parte, apeló la decisión de la juez de dejar en libertad al reguetonero, advirtiendo que resulta bastante curioso la forma en que la juez analizó los elementos de prueba y confundió una reunión cordial con una retención ilegal, que fue lo que ocurrió en el caso del cantante y que fue expuesto en debida forma durante la imputación de cargos.