Las publicaciones de la mamá de Blessd que llamaron la atención en medio de difícil situación que atraviesa el cantante

En la mañana del 16 de junio se reanudó la audiencia contra el cantante Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, y su representante, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara.

Los dos son investigados por su presunta participación en el secuestro de Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna y representante de un artista que imita a Blessd.

“Esto no es en contra tuyo”: Violeta Bergonzi desató debate tras hablar sobre polémicas fotos de Aida Cortés en una iglesia

Mientras se realizaba la audiencia, la madre del cantante reguetonero, Cristina Londoño, utilizó sus redes sociales para expresar públicamente el respaldo que le brinda a su hijo en medio del complejo momento que enfrenta.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la mujer compartió dos publicaciones en las que dejó ver que se ha refugiado en la fe durante este proceso. En la primera de ellas mostró un altar religioso con la Virgen María y el Divino Niño, una imagen que muchos de sus seguidores interpretaron como una muestra de oración y esperanza.

Horas después, Cristina volvió a pronunciarse con una nueva publicación. En esta ocasión compartió una imagen en la que aparecían varias figuras de santos acompañadas por una fotografía de Bless y un mensaje de fortaleza espiritual que decía: “Dios no promete una vida sin batallas, pero sí su presencia en cada una de ellas”.

Y agregó un versículo bíblico: “No temas porque yo estoy contigo: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo - Isaías 41:10”.

Publicaciones de Cristina Londoño, madre de Blessd. Foto: Instagram @criss.londo

Aunque la mujer no especificó el motivo detrás de sus publicaciones, ni mencionó en ningún momento el nombre de Blessd, sus seguidores rápidamente relacionaron las imágenes con la situación judicial que atraviesa el artista.

Blessd y Dímelo Jara no irán a la cárcel

Después de más de seis horas de audiencia en las que se definiría la solicitud de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y los demás involucrados en el caso, la jueza de control de garantías concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía durante las diligencias realizadas en los últimos días no serían suficientes para sustentar, de manera preliminar, la presunta responsabilidad de los procesados en los hechos que se les atribuyen.

Diva Jessurum se le plantó a Marcelo Cezán en vivo y le hizo reclamo por tema pendiente: “Nunca me ha dicho que no”

Por esta razón, aunque la investigación continuará su curso y los implicados seguirán vinculados al proceso judicial, la funcionaria determinó que no era procedente imponer una medida de aseguramiento en su contra, por lo que podrán enfrentar el proceso en libertad.

“Este despacho considera que los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”, expresó la jueza.