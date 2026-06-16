Caso Blessd: “no estaba como una paloma libre”, víctimas insisten en cárcel para el reguetonero

No cayó muy bien en la Fiscalía y en la representación de víctimas la decisión de la jueza de control de garantías que dejó en libertad al cantante Stiven Londoño, el reguetonero conocido como Blessd. Con una sentencia bastante categórica, la jueza advirtió que la fiscal del caso se “apresuró y no investigó lo suficiente”.

Reviven videos de Blessd en los que habría hablado del imitador con el que hoy afronta un lío legal

Tanto el ente acusador como la representación de víctimas apelaron la decisión de la jueza y advirtieron en varios momentos que quizás la judicatura no leyó con detenimiento los elementos de prueba que existían y que advertían lo que realmente ocurrió en una supuesta disquera donde estuvo secuestrado Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante.

Sebastián Gutiérrez, abogado de víctimas, insistió en su recurso de apelación que su cliente no estaba en ese sitio por su voluntad y, cuando le sacaron un arma y lo golpearon, no era una simple reunión, era un acto de violencia que le impedía movilizarse, ni siquiera salir del sitio; advirtió que no estuvo como una “paloma libre”.

“Por supuesto, la representación de víctimas respeta el criterio de la juez de primera instancia, pero realmente es desacertada la conclusión a la que llega al señalar que no existió retención; siempre estuvo como una paloma libre en la reunión; eso no es así, estuvo privado de la libertad con amenazas, con engaños, una inducción de ellos y también con golpes y apoderamiento de celular, incluso borrado de información”, dijo el abogado.

La Fiscalía también expuso sus argumentos para apelar la decisión de la juez que dejó en libertad al reguetonero, advirtiendo que la judicatura no se tomó el trabajo de analizar elementos de pruebas sustanciales que confirmaban la forma en que la víctima terminó secuestrada y amedrentada por quienes ahora aparecen como imputados.

“Porque es urgente, no se escuchó porque es necesaria y porque es proporcional; aquí se está vulnerando el preámbulo de la Constitución que dice que, si prevalece el interés general sobre el particular, debe protegerse. Brilló por su ausencia, es decir, para ella no es delito entonces recomiendo hacer el test de proporcionalidad y responder el porqué frente a cada uno”, dijo la Fiscalía.

Aún con la apelación de las víctimas y la Fiscalía la decisión en primera instancia está tomada los argumentos de las partes serán analizados por un juez penal del circuito en Medellín que tras revisar el expediente y los elementos de prueba podría revocar esa decisión de dejar en libertad al reguetonero.