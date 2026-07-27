Universidad Santiago de Cali pone en marcha ‘ExpoBienestar’ para acompañar el ingreso de nuevos estudiantes

La Universidad Santiago de Cali dio inicio a un nuevo semestre académico con una nueva edición de ExpoBienestar, una estrategia institucional que busca facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes a la vida universitaria y fortalecer su permanencia a través de una amplia oferta de programas, servicios y actividades de integración.

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La jornada, organizada por Bienestar Universitario y realizada al inicio de cada semestre, reúne en un mismo espacio las iniciativas orientadas al desarrollo integral de los estudiantes, permitiéndoles conocer desde sus primeros días las oportunidades disponibles en áreas como cultura, deporte, salud, desarrollo humano, recreación y permanencia estudiantil.

Más que una feria informativa, ExpoBienestar se ha consolidado como un espacio de integración en el que los nuevos santiaguinos interactúan con docentes, funcionarios, estudiantes y aliados estratégicos a través de presentaciones artísticas, exhibiciones deportivas, actividades lúdicas y experiencias diseñadas para fortalecer el sentido de pertenencia con la institución.

La Universidad destacó que esta iniciativa responde a su compromiso de brindar acompañamiento permanente a los estudiantes desde el inicio de su formación profesional, mediante espacios que favorecen la adaptación al entorno académico y el aprovechamiento de los servicios institucionales que complementan el proceso educativo.

ExpoBienestar también promueve el encuentro entre las diferentes dependencias académicas y administrativas, fortaleciendo una comunidad universitaria basada en la inclusión, la participación y el trabajo colaborativo. De esta manera, los estudiantes conocen las herramientas y programas que estarán a su disposición durante toda su carrera y que buscan contribuir a su bienestar y crecimiento personal.

La jornada hizo parte de las actividades programadas por Bienestar Universitario para el inicio del semestre académico y permitió a los nuevos estudiantes conocer de primera mano la oferta institucional en cultura, deporte, salud, recreación, desarrollo humano y permanencia estudiantil, así como los servicios y programas que estarán disponibles durante su proceso de formación.